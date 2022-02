El reparto de las sedes revive disputa entre México y RD con la Confederación

El sonido de sables vuelve a sonar entre socios de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) por más cerradas que sean las reuniones entre los miembros con voz y votos: puertorriqueños, venezolanos, mexicanos y dominicanos.

Si la dupla de las ligas azteca-quisqueyana ya le había declarado la guerra abierta al titular de la CBPC, Juan Francisco Puello Herrera, en 2019, cuando intentaron terminar con su mandato de 28 años entonces ahora la inclusión de Miami en como sede de la Serie del Caribe ha destapado las avispas.

En la Lidom actual, que monta por primera vez el torneo bajo el mandato de Vitelio Mejía, no terminan de asimilar que tendrán que esperar hasta 2028 o 2029 para volver a acoger el torneo. A México no lo tranquiliza ni siquiera por el hecho de que en la rotación 2023-2028 mantendrán sus dos sedes.

“Soy una persona muy respetuosa de las instituciones y de los órganos que gobiernan las instituciones. Eso son temas complicados y delicados que debieron tratarse como primera medida en la asamblea, están agendados en una asamblea que tenemos el jueves tres a las 10 de la mañana, no sé cómo el tema sale antes sin el consentimiento, sin el conocimiento de otras ligas”, dijo Mejía a ESPN.

El 14 de enero, Puello Herrera reveló a DL el calendario de nuevas sedes, uno que en realidad debe de conocerse y debatirse mañana.

México mantendrá sus dos sedes durante el calendario presentado por la Confederación. (FÉLIX LEÓN)

“El tema de la política interna de la Confederación es un tema de asamblea que la verdad no nos explicamos cómo pudo haber salida a debatirse sin haberse tratado en la asamblea”, dijo Mejía, quien no estuvo el sábado cuando la Confederación presentó a la ciudad de Miami como sede en un acto que incluyó la presentación de ejecutivos de los Marlins como su presidente Derek Jeter, la gerente general Kim Ng y el alcalde de Miami, Francis X. Suárez. “No voy donde no me invitan”, se limitó a decir Mejía.

Omar Canizales, presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, tampoco entendió la jugada de Puello Herrera.

“Estoy sorprendido por esa información. Dominicana es un pilar para este evento, para la Confederación del Caribe. Sacarlo fuera de dos ciclos es algo en lo que no estoy de acuerdo”, dijo al ser abordado por periodistas que cubren el certamen. “Quizás no es fricción, solo tenemos conceptos distintos, que debemos debatir”, explicó el ejecutivo mexicano.

La larga espera de los 90’s



Desde que la República Dominicana se unió a la Confederación, en 1970, el mayor tramo sin montar el torneo fue de siete años, entre 1989 y 1995, uno en el que el torneo tocó Miami en dos años seguidos en un periodo en el que la liga quisqueyana se resistía a pedir la sede en medio de una profunda crisis económica que atravesaba el país. “Yo pienso que el trabajo en equipo paga y estamos cosechando el triunfo que ese trabajo merece. Pienso que rompimos el paradigma de que en República Dominicana no se podía montar una serie de calidad, esta es una serie de calidad”, dijo Mejía. Al tranque, Puello Herrera dijo que los presidentes de las ligas ya aprobaron el calendario y trató de bajar la tensión lanzando un ramo de olivo.