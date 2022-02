Puello: “La Serie del Caribe nunca ha sido deficitaria”

En la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom) y en la empresa que comercializa la Serie del Caribe en el país, Adcio Media, sienten que se les tocó por tercera con sacar al país de la rotación cuatrienal del evento y tener que esperar hasta siete años para volver a verlo.

Los cañones apuntan como responsable a Juan Francisco Puello Herrera, el presidente de la Confederación de Béisbol del Caribe (CBPC), pero el abogado dominicano que dirige el organismo desde 1991 rehúsa abordar el tema, pero deja entrever que la responsabilidad no es suya.

“Eso yo no lo voy a contestar (la asignación de las sedes). Porque eso ha traído muchos inconvenientes. Sí les digo que es un asunto que tiene que ver con la Confederación. No digo para la salud, es una decisión del pleno de la Confederación y no quiero entrar en esos detalles porque ha traído muchos resquemores”, dijo Puello.

La entrada de Miami al escenario, como sede en 2024 y una posible en 2028, cohibiría a la República Dominicana de volver a albergar el torneo hasta 2029, el único de los países miembros de la CBPC que se “sacrificaría”.

Juan Francisco Puello Herrera, presidente de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. (FUENTE EXTERNA)

Este jueves, los miembros de la Confederación sostendrán una asamblea donde está programado discutirse el tema de las próximas sedes.

Lo que Puello sí defiende es en la salud económica del torneo que monta su versión 64 y asegura que en su mandato no ha habido una sede que cierre en número en rojos, ni siquiera cuando el público no ha respaldado.

“La Serie del Caribe nunca ha estado en peligro ni nunca ha estado hacia abajo”, dijo Puello el miércoles en el estadio Quisqueya. “Desde el año (19) 91 hasta ahora ninguna serie es deficitaria, ninguna sede que se ha celebrado, aunque tú no veas fanáticos. Cuando se celebró en Santo Domingo no habían fanáticos, pero no fue deficitaria”.

A Puello no le sorprende el éxito de la versión actual y lo atribuye al trabajo planificado desde febrero cuando se otorgó la sede y de inmediato la Lidom diseñó un cronograma en conjunto con la alcaldía y el involucramiento del Gobierno con la intervención del estadio Quisqueya Juan Marichal.

“Cuando trabajas con tiempo y trabajas adecuadamente, organizadamente eso es lo que se recoge”, dijo. “El entorno mejoró, el estadio, las luces, y destaco las luces. Algo importante ya ha recibido, además de que la transmisión es buenísima, de parte de muchas personas de distintos lugares de que la transmisión es premium, se debe tanto a el equipo que tienen de transmisión y a las luces leds, sobre todo”.

“Creo que esta (serie) marca un antes y un después, sobre todo por la televisión, la repetición de las jugadas, por un modelo de organización que va a servir para otras sedes de la Serie del Caribe como va a ser en el Gran Caracas, este modelo lo vamos a replicar en todas las Series del Caribe”, dijo.

La empresa chino-española Mediapro es la responsable de llevar la señal internacional, así como la inédita repetición de jugadas cuando los dirigentes así lo solicitan. Para ello tiene un equipo de 25 técnicos y 12 cámaras y drones repartidos por el estadio.

Puello destacó que el apoyo de la comunidad venezolana en el país ha jugado un rol importante en la asistencia de público, tal como ocurrió en la edición de 2019 en Panamá, donde los bolivarianos jugaban “como anfitriones”.

Colombia y Panamá

Puello explicó que se realiza un estudio de factibilidad para determinar si Colombia y Panamá puede ingresar como miembros con voz y voto a la CBPC.

Explicó que la entrada de dos equipos conlleva para la Confederación una serie de gastos adicionales y sumas “cuantiosas”. Se estudia qué puede aportar ese socio, si lo que aporta es suficiente, una vez determinado eso hay que dar una suma para que ingrese ese socio.