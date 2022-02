MLB deja de hacer pruebas antidopaje por tranque laboral

No está claro cuándo se reanudarían las pruebas contra esteroides

NEW YORK (AP).- Las pruebas antidopaje han cesado, una de las víctimas del tranque laboral que comenzó el 2 de diciembre.

Las pruebas contra esteroides fueron detenidas por primera vez en casi 20 años debido a la expiración del acuerdo entre los dueños y el sindicato de peloteros, dijeron dos personas relacionadas con el Programa Conjunto Antidopaje, a The Associated Press. Las personas hablaron bajo la condición de anonimato debido a que no se ha hecho un anuncio público.

Cuando negociaron el pacto contra el dopaje entre el 2017-21, las partes incluyeron una cláusula que dice "la fecha de terminación y tiempo del programa debe ser el 1 de diciembre del 2021 a las 11:59 p.m. ET", la misma fecha de expiración del pacto colectivo.

"Eso debe ser una preocupación para aquellos que valoran el juego limpio", dijo Travis Tygart, jefe ejecutivo de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos.

MLB y el sindicato declinaron comentar sobre el cese.

Solo el mes pasado, Barry Bonds y Roger Clemens quedaron fuera del Salón de la Fama por sospechas de uso de sustancias. Manny Ramírez y Alex Rodríguez, ambos sancionados, se quedaron cortos en las votaciones.

"Es un asunto simple de acordarlo", dijo Tygart, "uno habría querido que ellos resolvieran eso para que cuando el juego se reanude, no tengan dudas sobre jugadores por su tamaño, velocidad, porcentaje de bateo, jonrones, lo que sea, la gente va a dudar".

47,973 pruebas antidopaje fueron realizadas por MLB en el período 2017-21

Sin temor a ser detectados, es difícil predecir si algunos jugadores usarán sustancias para mejorar el rendimiento en el período previo a un nuevo pacto colectivo.

"Fácilmente podrían hacer lo que hacen los ciclistas incluso en un programa bueno, que es usar dosis mínimas de testosterona", dijo Tygart. "Pueden usar gel de testosterona o píldoras que pueden salir rápido del sistema".

El béisbol llegó a su primer acuerdo antidopaje a finales del 2002, un pacto que inició con pruebas anónimas en el 2003.

Las pruebas de orina para detectar sustancias para mejorar el rendimiento con penalidades por su violación comenzaron en el 2004, bajo una serie de acuerdos que fueron siendo fortalecidos posteirormente. En el 2006 se comenzaron a hacer pruebas para anfetaminas y en el 2012 para Hormona de Crecimiento Humano, aunque se suspendieron debido a la pandemia del coronavirus.

En diciembre del 2007, el exsenador George Mitchell emitió un reporte comisionado por Grandes Ligas que implicó a 85 jugadores en el uso de sustancias prohibidas, incluyendo siete ganadores del premio al Jugador Más Valioso y 31 integrantes del Juego de Estrellas. Muchos negaron los alegatos.

Aunque en el grupo de jugadores destacados bajo el programa antidopaje aparecen nombres como los de Rafael Palmeiro (2005), Ramírez (2009 y 2011), Rodríguez (2014) y Robinson Canó (2014), solo hubo cinco positivos entre las 8,436 pruebas realizadas en el 2021: el lanzador de Miami, Paul Campbell; el jardinero de Oakland, Ramón Laureano; el lanzador de Seattle, Héctor Santiago; el lanzador de San Francisco, Gregory Santos y el antesalista de Colorado, Colton Welker.

El cese de las pruebas fue avisado a los jugadores en la "Guía para el Paro Laboral" creado por el sindicato y distribuido a sus miembros, una copia que fue obtenida por la AP.

"¿Seguirá vigente el Acuerdo Colectivo Antidopaje" durante el paro laboral?", se lee en la página 19 de la guía.

"Basado en el precedente de la NFL y NHL, es poco probable que MLB pueda administrar un programa antidopaje durante un paro laboral", dice la guía.