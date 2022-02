Billy Wagner esperanzado con votación del Salón de la Fama

Con un marcado ascenso en la votación del Salón de la Fama estos últimos años, el otrora estelar cerrador Billy Wagner sigue esperanzado de que eventualmente terminará con una placa celebrando su carrera en Cooperstown, N.Y.

Wagner, el lanzallamas zurdo que salvó 422 juegos de por vida para Astros, Mets, Filis, Bravos y Medias Rojas, apareció en el 51% de las boletas en la más reciente votación de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica. Todavía le quedan tres años más de elegibilidad para obtener el 75% requerido para ser exaltado.



“Ahora estoy en el lado de la mayoría”, dijo Wagner. “Más de la mitad cree que debería estar en el Salón de la Fama, así que eso es positivo. Voy en el camino correcto. Estoy emocionado”, dijo el ex lanzador a Brian McTaggart, quien lo publicó en las páginas de MLB.com.

El apoyo a Wagner ha aumentado de 46.4% en el 2021, 31.7% en el 2020 y 16.7% en el 2019. Necesita todavía toro empujón fuerte en la votación en los próximos años para ingresar a Cooperstown.

“Los dos primeros años fueron realmente difíciles porque es como si te lanzan un montón de flechas sobre ti y tu carrera, y no puedes hacer nada para defenderte”, dijo Wagner. “Luego entiendes que tienes que vivir con eso y ser políticamente correcto. Esa última parte será difícil. No creo que vaya a entrar, pero no será porque no lo merezco. Será porque las cosas son como son”.

Wagner entiende que es difícil para los relevistas entrar en el Salón de la Fama, donde hay solo ocho pitchers que entraron debido a lo que hicieron viniendo desde el bullpen: Goose Gossage, Hoyt Wilhelm, Rollie Fingers, Bruce Sutter, Dennis Eckersley, Lee Smith, Trevor Hoffman y el panameño Mariano Rivera.

“Yo sé que quieren decir muchas cosas sobre los innings”, siguió Wagner. “No sé si eso es una forma de librarse del tema o qué. Mi dominio es mejor que mis innings y que el de la gente que está allí. Es político. No se trata de números”.

Wagner fue uno de los cerradores más dominantes de su generación, con una explosiva recta de 100 mph. Es sexto de todos los tiempos en salvados – segundo entre zurdos – y dejó una efectividad de 2.31, mientras era llamado siete veces al Juego de Estrellas. Su relación de 11.92 ponches por nueve innings y promedio de bateo de los rivales de .187 son las mejores marcas de la historia para cualquier pitcher con al menos 900 innings lanzados a nivel de Grandes Ligas.

“No son los números (lo que lo están manteniendo fuera del Salón)”, dijo. “No están viendo mis números. Mis números son mucho mejores de lo que está allí ahora mismo. No es algo de números, es simplemente ver con quién tengo que ser más amable”.

Wagner admitió que, en su mente, ha preparado un discurso para el Salón de la Fama.

“Yo pienso que para cualquier niño que haya pasado por eso y llegado a este punto, es un sueño hecho realidad”, aseguró. “Como he dicho antes, no es como si no he practicado ya mi discurso. Puede que no suceda, pero con suerte, si llego, tendré preparado mi discurso”.