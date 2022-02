"El plan es irme año por año. Nosotros estamos cómodos, el tema del contrato lo dejo en manos de mi abogado." Juan Soto Jardinero de los Nacionales de Washington “

En la era de extensiones de contrato, el jardinero dominicano Juan Soto está esperando pacientemente su tiempo.

No le deslumbra el pacto de US$340 millones de su amigo Fernando Tatis Jr., con los Padres de San Diego, o la extensión por US$182 millones de Wander Franco, con los Rays de Tampa Bay.

Soto, quien ya tiene un título de campeón y otro de bateo en su bolsillo y es considerado por muchos como el mejor bateador de las Grandes Ligas, está esperando pacientemente su momento.

“El plan es irme año por año”, dijo Soto en una visita el miércoles a la redacción de Diario Libre.

Soto viene de ganar US$8.5 millones con losNacionales en el 2021 y se proyecta que para el 2022 pasaría de losUS$15 millones en un proceso de arbitraje.

Por eso, el muchacho que firmó un bono profesional de US$1.5 millones cuando tenía 16 años, no está desesperado.

“Nosotros estamos cómodos, el tema del contrato lo dejo en manos de mi abogado”, agregó el toletero.

Trabaja duro

Soto luce un físico mucho más fuerte y ya parece preparado para comenzar la temporada del 2022.

Eso tendrá que esperar, tomando en consideración que los dueños mantienen un tranque laboral desde el pasado mes de diciembre.

Para el originario de Herrera, el tiempo extra en el país lo ha utilizado para compartir con su familia.

“Ya estamos trabajando, tratando de mantenernos en forma con todo el trabajo que hemos venido haciendo desde noviembre, diciembre y enero y viendo pitcheo en vivo, y nos estamos preparando para cuando la temporada vaya a arrancar, es como si estuviéramos en unos entrenamientos en la primavera”, indicó.

¿Le preocupa a Juan Soto el tranque laboral?

“No, porque ahora estamos haciendo cosas los peloteros para que todo esté bien. Max (Scherzer) es el que sabe”, comentó sobre su excompañero de equipo y uno de los líderes del sindicato de peloteros.

145 boletos recibió la pasada temporada con los Nacionales.

Su madurez

A su escasa edad, todo el que lo conoce habla de su madurez tanto dentro como fuera del terreno y actúa como veterano.

“Me lo han dicho varias veces, pero siempre trato de ser el mismo, no cambiar el approach ni dentro ni fuera del terreno. La mentalidad que tengo es que siempre he sido un buen observador y me gusta escuchar a los demás... he ido aprendiendo poco a poco de todo el mundo”, agregó.