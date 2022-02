Para Soto, Jacob deGrom es el lanzador que más le cuesta batearle

Juan Soto promedia .301 en cuatro temporadas, su aporte ofensivo ha sido un 60% por encima de la media y ya tiene en su vitrina un trofeo de bateo. Se trata de un terror del pitcheo que viene de ser segundo en las votaciones para el Jugador Más Valioso.

Pero Soto, que parece hacer fácil el arte de batear, siente gran respeto por los lanzadores, veteranos y jóvenes y tiene sus némesis.

“Mayormente son los nuevos (los que le cuesta batearle), pero ya después que tú lo ves una vez ya sabes si sí o si no, pero con el que siempre me he fajado es Jacob deGrom que hemos estado ahí tú me das y yo te doy”, dijo Soto. “Lo que es deGrom y Aaron Nola eran los pitcher más incómodos, pero siempre nos fajamos con ellos”.

De hecho, contra deGrom, un ganador de dos premios Cy Young, el dominicano va de 15-3 (.200), con un doble y un jonrón y ha sido ponchado dos veces por el derecho de los Mets.

Contra Nola, ahora con los Filis, va de 28-6 (.214).