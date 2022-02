Soto ya tiene armada la alineación, con el de segundo, para el Clásico

La próxima edición del Clásico Mundial de Béisbol no tiene fecha, la pandemia se llevó la que estaba programada para 2021, pero Juan Soto dice sentir tanto compromiso con ese torneo que si le tocara firmar una extensión de contrato antes pondría como cláusula que no le impidieran jugarlo.

Soto, con un anillo de Serie Mundial ya en su espalda, dijo a DL que entre los jugadores de su entorno el tema del Clásico es uno que abordan a menudo y que hay un gran compromiso para asistir a la hora que sea necesario.

“Cien por ciento, yo siempre he dicho que ya la gerencia se comunicó conmigo, gracias a Dios, yo le dije que sí, que estoy cien por ciento adentro”, dijo Soto.

“Al final del día tú tienes que jugar por tu gente y por tu país. Entre los jugadores sí, Tatis y Vlady cada vez que nos juntamos ya sabemos que el line-up es Tatis primero, yo segundo y Vlady tercero (risas) esos somos los que vamos, estamos bien contentos a ver que trae”, dijo el fenómeno del bateo.

Cuando se disputó la última versión del certamen (2017), Soto se preparaba para jugar en la categoría novatos, pero lo marcó mucho lo que vio en 2013 cuando el país conquistó el título de forma invicta.

El HR Derby

Soto llegó a la pausa del Juego de Estrella en Denver con 10 cuadrangulares en 76 partidos y luego de participar en la competencia de jonrones terminó despachó en los siguientes 75 encuentros de la segunda mitad 18 palos de cuatro bases.

La prueba a la que bateadores de poder suelen huirle por el agotamiento para Soto fue el escenario ideal para hacer los ajustes que les permitieron mejorar la segunda mitad.

“Me ayudó bastante. Fuimos con un plan, ir a tratar de encontrar ese punto de poner la bola en el aire, porque ese era otro caso que la gente me estaba diciendo que me estaba yendo mal, pero yo estaba golpeando la pelota más duro que cualquier bateador en las Grandes Ligas, la velocidad de salida mía estaba en 98-99 millas por hora”, dijo Soto.

“Para mí lo único era encontrar el punto de poder, elevar la pelota no el long angle (ángulo largo). Yo no creo en el long angle, para mí es usar la pierna y trabajar de arriba hacia abajo la pelota. Hasta el hitting coach mío me dijo que creía si iba un poquito más por debajo de la pelota y le dije que ese no iba a funcionar porque no lo iba a hacer, vamos a seguir trabajando en lo que yo sé y como yo sé batear desde pequeño que es cruzando las piernas y tratar de montarse a la pelota como uno pueda”, explicó.

Tras una primera mitad con una línea ofensiva de .283/.407/.445 en la segunda parte mejoró a .348/.525/.639. Su OPS pasó de .852 a 1.164.

“Fuimos al jonrón derby con el plan de tratar de buscar ese punto, le dije que tratara de tirarme la pelota alta y yo iba a tratar de golpearla de arriba hacia abajo también y cuando empezamos el derby empezamos un poquito flojo y ahí encontré el punto, me emocioné hasta que dije que me busquen un pitcher que ya estaba ready”, dijo Juanjo.

Soto donó los US$200,000 que se ganó por su segundo lugar en la competencia a deportistas dominicanos de atletismo y boxeo que participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio, con los que se entrenó el invierno pasado.