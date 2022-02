Soto aprendió a batear por la banda contraria con raqueta de tenis

El mapa de calor de un pelotero estrella, que batea a la zurda, como Rafael Devers muestra que en 2021 de los 38 cuadrangulares que disparó solo 14 salieron por la banda contraria (36%), entre los jardines izquierdo y central. Los otros 26 fueron por su banda natural, la derecha.

Juan Soto pegó 29 vuelacercas, pero de ellos 17 salieron entre el izquierdo y central (58%) y los 13 por el central-derecho.

Las gráficas de MLB Savant muestran un comportamiento similar con los 157 imparables despachados por Soto, que se reparten por todas las zonas del terreno, lo que dificulta a la defensa sacarle out.

¿Cómo desarrolló esa habilidad?

Soto confiesa que aprendió a hacerlo mientras jugaba en las categorías infantiles en la liga Los Vecinitos, localizada en el ensanche Luperón, unas enseñanzas que no olvida y agradece a sus entrenadores de entonces.

“Rafael Zapata “Papé” me enseñó mucho a batear hacia la banda contraria, él era una de las personas que se enfocaba mucho en eso en su programa, le gustaba enseñar a los peloteros a batear así siempre haciendo muchos drills (ejercicios), con una raqueta de tenis”, dijo Soto.

“Mucha gente piensa ¿cómo una raqueta de tenis? Sí, con una raqueta de tenis nos ponía a batear para la banda contraria, muchos saltos y todo lo demás y gracias a él me ayudó bastante”, explica el jardinero con un valor de mercado que sobrepasa los US$300 millones.

Evita la distracción

Con 23 años, Soto tiene un anillo de Serie Mundial, viene de ganar US$8,5 millones y en 2022 puede doblar esa cifra. Entre las personalidades con las que ha compartido se encuentra el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y le cuesta salir a la calle sin ser reconocido.

No obstante, el jugador no deja que esa fama y dinero lo distraigan y trata de llevar una vida lo más normal que su condición le permita.

“Manteniéndome cerca de las personas que me aman, mi familia, manteniéndome siempre ahí, siempre estando juntos, eso me ha ayudado bastante a mantenerse aquí, sobre la tierra, no creerme otra cosa, querer llevarme el mundo por delante, siempre estando tranquilo y sabiendo que si ellos ven algo mal me lo va a decir, siempre mantener ese círculo ahí y no rodearme de alguien más que quiera entrar a mi círculo, yo creo que esa es una de las cosas que me ha ayudado”, explicó

.