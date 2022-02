Las Águilas definirán el futuro de Fermín antes del 15 de marzo

Las Águilas ratificaron a Ángel Ovalles y el arquitecto de ese invierno 2021 de ensueño, que incluyó la corona 22 local y la sexta del Caribe para los amarillos, ya da forma a lo que será el plantel que saldrá en octubre en busca de satisfacer el insaciable apetito ganador de su afición.

El pasado viernes se hizo público el movimiento que envió desde Santiago a La Romana al utility Robel García por el infielder Eguy Rosario, pero en la oficina del parque Cibao hay sobrado trabajo por hacer.

Ovalles confirmó ayer a DL que el conjunto no ha tomado una decisión en torno a la continuidad en el banquillo de Félix Fermín, una medida que podría llegar a mediados del próximo mes tras al menos dos reuniones del equipo de operaciones de béisbol.

“Todavía eso no está definido. No tengo la persona para sustituir a Félix, todavía, y si eso no sucede, nosotros estamos analizando posibilidades, si lo podemos sustituir, pero para sustituir a Félix tiene que haber una persona de envergadura que lo pueda hacer y eso todavía nosotros no lo tenemos. Estamos estudiando el caso y tenemos hasta el 15 de marzo para decidirlo”, dijo Ovalles a DL.

Las Águilas llegaron en cuarto lugar en la fase regular, para avanzar al round robin tuvieron que vencer en el Play In al Escogido y en el todos contra todos quedaron descartadas a falta de tres fechas.

“Félix todavía sigue siendo una opción. Hoy no te puedo decir que Félix va a ser sustituido. Está en estudio/análisis y para sustituir a Félix hay que conseguir un sustituto real y yo no lo he encontrado tan fácil analizando el panorama”, dijo Ovalles, en la posición desde febrero de 2019.

Fermín es el dirigente más ganador de la pelota dominicana con un total de seis coronas nacionales.

Fermín ha trabajado en 20 temporadas como dirigente en la Lidom, 16 de ellas con las Águilas, una carrera que también lo ha llevado a los Gigantes (2009-2011) y a los Toros (2015-2016). En su paso también ha ganado cuatro veces la Serie del Caribe. Es inmortal del deporte dominicano desde 2008.