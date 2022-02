Fallece Julio Cruz, expelotero y comentarista de Marineros

ARCHIVO - Julio Cruz, ex jugador de Medias Blancas de Chicago, lanza la primera bola en la ceremonia protocolaria previo al juego entre Medias Blancas de Chicago y Marineros de Seattle, el domingo 7 de abril de 2013, en Chicago. Cruz, integrante original de los Marineros de Seattle en su primera temporada en las mayores y quien después fuera comentarista del equipo en español, murió el martes, informó el equipo de los Marineros el miércoles 23 de febrero de 2022. (AP Foto/Paul Beaty, Archivo) (THE ASSOCIATED PRESS)