Scherzer perderá US$232 mil por juego si hay paro en Grandes Ligas

ARCHIVO - Foto del 17 de mayo del 2021, Gerrit Cole de los Yanquis de Nueva York durante el encuentro ante los Rangers de Texas. El miércoles 23 de febrero del 2022, los costos por el paro patronal podrían comenzar a acumularse pronto y Cole podría perder 193.548 dólares por cada partido no disputado y 20,5 millones cada día para los jugadores. (AP Foto/Tony Gutierrez, Archivo) (THE ASSOCIATED PRESS)