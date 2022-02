Los prospectos ya ahorran hasta una cuarta parte del bono de firma

Evitar las historias del prospecto que firmaba por un bono alto y eventualmente se erosionada el dinero, así como que aquel que recibía una cifra más baja adquiriera la educación financiera para usarlo de forma adecuada. Fue uno de los objetivos que se trazó el Banco BHD León cuando en 2008 estableció una alianza con la MLB y 14 años después aseguran que el balance es positivo.

Ejecutivos de la institución financiera reunieron el miércoles en el hotel El Embajador a un grupo de los adolescentes que comenzaron a firmar sus contratos el pasado 15 de enero para darles la bienvenida al negocio.

Luis Lembert, vicepresidente ejecutivo de Banca de Personas y Negocios del BHD León, explicó a DL que unos 3,500 jóvenes han pasado por los talleres de finanzas que le ofrece la entidad como parte del acuerdo. Se trata de entrenamientos de 15 horas con el objetivo de orientarlo sobre los productos financieros, facilitar el desarrollo de las habilidades sociales y administrativas.

“Ahí están los hechos” dijo Lembert. “Los muchachos tienen la capacidad, de inmediato entendieron el mensaje. También han visto muchos fracasos de compañeros que han llegado por un bono de 500 mil dólares, un millón de dólares y de buena a primera al cabo de X tiempo eso fue como que llegó y se fue. Estamos muy contento con ese nivel de consciencia que tienen los prospectos”.

Los desembolsos de los bonos a los jugadores se realizan en cuentas que ellos habilitan en el citado banco.

Prospectos firmados por los Mets de Nueva York que asistieron al encuentro. (FUENTE EXTERNA)

El ejecutivo explicó que una muestra de la madurez que han alcanzado los prospectos es que ya ahorran hasta una cuarta parte del bono que reciben. En 2021 el pago promedio por firmar llegó a los US$200,000 por primera vez.

“El número que manejamos es cerca de un 23 a 25% de lo que ellos reciben como bono ellos logran ahorrarlo. Obviamente, cuando llegan pues tienen muchas necesidades de mejorar el nivel de vida de sus familias, de su mamá, quizás montarle algún negocio a su mamá o mejorarle la vida a su mamá con una casa, tienen esa capacidad de ahorro en torno al 23 y al 25%”, dijo Lembert.

Explicó que es un porcentaje alto si se toma en cuenta que los expertos en finanzas recomiendan ahorrar un 10% de los ingresos.

“Si a esos muchachos no se les acompaña ahora pues quizás no sean tan exitoso hacia futuro. Además, como parte de nuestra labor de responsabilidad social tenemos que ayudar que sean mejores dominicanos, mejores hombres, ya que la vida le dio esta oportunidad que no la desaprovechen y que pueda este momento ser un punto de inflexión en su vida y que puedan lograr un mejor nivel de vida a partir de este momento con el acompañamiento que le podemos dar a través de nuestra asesoría y de los talleres que hemos diseñado para ellos”, dijo Lembert.

Roderick Arias recibió el bono más alto de su clase. (NATHANAEL PÉREZ NERÓ)

Arias, el prospecto que se llevó el bono más alto

Entre los presentes en la actividad estuvo Roderick Arias, quien recibiera el bono más alto de la clase 2022. Los Yankees desembolsarán en su cuenta US$4 millones por este torpedero de 6’2 nacido y criado en Los Frailes, Santo Domingo Este, y que desde los 12 años se estableció en el programa Paulino Baseball Academy en San Pedro de Macorís. “Me veo en Grandes Ligas en tres años, si Dios lo permite estaremos allá”, dijo Arias, quien tiene en Wander Franco a su jugador a seguir y de quien dice esperar ser “algún día como él o más que él”. Arias debutará en la Liga de Verano en junio próximo.