Bravos facturaron US$568 millones, pero dicen que solo ganaron US$20 MM

Como uno de los dos clubes de la MLB propiedad de una empresa que cotiza en bolsa, los Bravos son el raro equipo cuyos libros se abren regularmente al público. Eso lleva a una visión anual de los ingresos y el presupuesto operativo del equipo.

Este viernes, Liberty Media anunció sus ganancias de 2021 y reportó US$568 millones en ingresos totales de los Bravos, US$104 MM en OIBDA (ingreso operativo antes de deuda y amortización) y un ingreso operativo de US$20 MM, reportaron en Twitter tanto Eric Fisher de SportBusiness Group y Jeff Passan de ESPN.

Esos números son específicos de los Bravos, no de Liberty Media en su conjunto, y representan marcados aumentos con respecto a los ingresos del año anterior, cuando la temporada de la MLB se jugó sin fanáticos y se redujo a 60 juegos. En 2020, Liberty reportó un total de US$178 millones en ingresos y pérdidas operativas tanto en OIBDA (-US$53 MM) como en utilidad operativa (-$US128 MM).

Los Bravos y otros equipos de la MLB abrieron la temporada sin estadios locales a plena capacidad, aunque Atlanta fue el primer equipo en cambiar a su capacidad máxima a fines de abril. Aún así, su campaña comenzó con Truist Park al 33% de su capacidad para su estadía inicial de siete juegos en casa y pasó al 50% de su capacidad para su segunda estadía en casa, otra serie de siete juegos más adelante en el mes.

Atlanta promedió 13,006 fanáticos por juego durante esa primera estadía en casa (según las cifras de asistencia disponibles en Baseball-Reference) y 19,224 fanáticos por día en esa segunda estadía en casa (que incluyó una doble cartelera de siete entradas). Durante el resto de la temporada, los Bravos promediaron 32.181 aficionados por partido, según esas mismas cifras de asistencia.

Mientras que los Bravos, como todos los demás equipos, seguramente perdieron algunos ingresos de puerta de entrada a principios de temporada debido a restricciones de capacidad de varios niveles, los Bravos también obtuvieron más ingresos de postemporada que cualquier otra organización. Truist Park fue sede de ocho juegos de playoffs cuando los Bravos finalmente se llevaron a casa un campeonato de la Serie Mundial.

Liberty Media enumera 79 juegos en casa de temporada regular (que representan un par de dobles carteleras) y ocho juegos en casa de postemporada, con un informe de US$6 millones en "ingresos de béisbol" (no "ganancias") por juego en casa.

Parece bastante probable que aumenten las ganancias futuras de la temporada regular para los Bravos, no solo porque es muy probable que puedan abrir la temporada 2022 a plena capacidad, sino también porque el éxito del equipo en 2021 ha allanado el camino para un aumento considerable en la venta de boletos.

El presidente de Liberty Media, Greg Maffei, dijo este viernes que las ventas de boletos para la temporada 2022 de los Bravos ya son las más altas desde 2000, de acuerdo a Jeff Schultz de The Athletic. Los asientos premium en Truist Park ya se han agotado.

El informe de ganancias de Liberty Media llega en un momento en que los ojos están más obsesionados que nunca con el componente financiero del juego.

Las Grandes Ligas y la Asociación de Jugadores de la MLB están estancadas en un conflicto laboral que, en esencia, se reduce a cómo las dos partes deben dividir los miles de millones de dólares generados por la liga anualmente. El comisionado Rob Manfred ya ha recibido una gran cantidad de críticas por sus afirmaciones de que "el rendimiento de esas inversiones (para ser propietario de un equipo de béisbol) está por debajo de lo que esperaría obtener en el mercado de valores", y sus críticos ya han reprimido un nuevo conjunto de púas en las redes sociales hoy a raíz de la apertura de los libros de Liberty.

Con respecto a la discordia laboral, tanto la liga como el sindicato interpretarán las cifras de manera diferente para efectos de las negociaciones. Presumiblemente, la propiedad apuntará a los ingresos operativos de US$20 millones. Es probable que el sindicato le dé más peso al OIBDA y tenga en cuenta que estas cifras no incluyen (como señaló Ben Nicholson-Smith, en Twitter) beneficios fiscales/cancelaciones, ingresos adyacentes al béisbol de The Battery (el desarrollo de uso mixto alrededores de Truist Park) o la apreciación general en el valor de la franquicia. The Battery, según las cifras de Liberty, generó US$42 millones adicionales en ingresos y agregó otros US$7 millones al OIBDA de los Braves (para un total de US$111 millones).