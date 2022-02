VIDEO: Robel García: "No hubo la misma química en las Águilas el torneo pasado. Me merecía un mejor trato"

Robel García es jugador de los Toros desde hace dos semanas y el sanjuanero ya se ve sacando pelotas del Francisco Micheli, una transacción que entiende fue lo mejor puesto las cosas no terminaron bien en Santiago de los Caballeros.

García dijo a DL que lamentó la forma en cómo fue utilizado la pasada campaña por las Águilas, un curso donde dice haberse sacrificado y ponerse a disposición del club a pesar de estar lastimado de la espalda.

“Un nuevo desafío, nuevas metas, yo soy una persona que me gustan los retos, tú sabes, y cuando las cosas no están yendo muy bien en un equipo eso es lo mejor que le puede pasar a un jugador, experimentar nuevas aguas, como se dice, volver a comenzar de nuevo y la solución posible y enfocarse en lo que es llevar un campeonato para La Romana”, dijo García tras una práctica de bateo en Villa Duarte.

El utility debutó con el equipo el nueve de noviembre, pero en la fase regular solo vio acción en nueve partidos con cinco imparables en 28 turnos, tres dobles y una vuelta impulsadas y una línea ofensiva de .179/.281/.286.

“Se comentó mucho, mayormente el año 2020 hubo mucha química, hubo mucha química entre los jugadores, entre el gerente, manager, era una química diferente a la que se vivió, pues, este año, ¿me entiendes?”, dijo García.

Se trata del jugador que fuera la primera selección del draft de 2019. El 11 del corriente mes el equipo amarillo lo envió a los Toros por el infielder Eguy Rosario.

Cristhian Adames, capitán de los Toros, recibe a Robel García tras anunciarse el traspaso. (FUENTE EXTERNA)

“Se hablaba mucho, se rumoreaba muchas cosas, que no estábamos juntos, que no estábamos en conjunto, pero afectó mucho eso, esa parte porque en verdad los jugadores que ganaron el campeonato del 2020, mayormente casi ninguno estaban jugando este año, o sea que fue muchos puntos que se hicieron que en verdad fueron ajustes como que no valieron la pena, ¿me entiendes?, en verdad tantos sacrificios para después tú estar sentado mirando un juego de pelota cuando tú fuiste participe, (tuviste) mucha participación… yo, en mi caso, llevé el equipo a playoffs, a la final, dando los batazos cuando había que darlo, también en la Serie del Caribe, tú viste cuando le gané el juego contra Venezuela, que pasó 2-0, gracias a Dios, ¿me entiendes?, son cosas que uno se queda por dentro y dice, ‘cada vez que me dieron mi oportunidad, pero, aporté al equipo’, ¿me entiende?, pero y después no te dan el chance y tú dices ‘¡wao! ¿y qué está pasando?’ Son cosas que pasan”, dijo el toletero, que en 2021 jugó para los Astros, pero hoy es agente libre.

¿Merecías más tiempo?

“Merecía más tiempo y más que yo venía de una lesión, ¿me entiendes? Cuando el gerente me llamó que me necesitaba en el equipo yo estaba saliendo de una terapia sobre mi espalda, la espalda baja, y entonces estaba en tratamiento. Si tú te das cuenta yo debuté en La Romana, no debuté en Santiago, o sea que yo tuve que coger para La Romana porque él me necesitaba. Dije, ‘estoy aquí, vamo p’allá’, yo con una molestia en la espalda con tal de ayudar al equipo lo que pasó fue que me jodí yo, en poco sentido. Pero la gloria es de Dios”, dijo.

Explicó que las molestias que sentían afectaban su movilidad al punto que tras culminar la campaña para el equipo requirió de unos 45 días de rehabilitación para poder retomar las prácticas.

Sobre su nuevo equipo, García explicó que tiene contemplado integrarse temprano a los Toros y tiene una tarea pendiente en el estadio de menos ofensiva. Es el único del circuito donde no ha logrado pegar de jonrón y no ve la hora de que comience la temporada para integrarse.