Emyi Capellán, el responsable de la preparación física de Juan Soto

SD. Ser el preparador físico de uno de los mejores bateadores de las Grandes Ligas sería, además de ser un trabajo, un privilegio para quien ejerce esa función.

Es la función que lleva a cabo Emyi Capellán Almonte, el responsable de trabajar el físico del jardinero de los Nacionales de Washington, Juan Soto por “los últimos ocho años” y contando.

Al paso del tiempo, Soto de 23 años, se ha hecho cada vez mejor pelotero, de esa parte se encara él, en tanto el nivel físico lo asume Capellán, un exvelocista de atletismo, en la modalidad de los 400 y los 200 metros, que hace 15 años decidió dedicarse a ser preparador físico, en especial del béisbol. Como atleta surgió del desaparecido Programa de Apoyo al Deporte Escolar (PADE).

A los 25 años Capellán decide reenfocar su vida y dedicarse de lo que hoy vive. En el camino aparece Soto.

Capellán está consciente de la cotización del bateador zurdo de los Nacionales y con eso en mente sabe su papel. “Claro -dice- mantenerlo en ese nivel ha tenido más responsabilidad para mí”, señala.

Y Soto no es el único, jugadores como Víctor Robles (Nacionales), Manuel Margot (Rays), Domingo Santana (Japón) y Gilberto Celestino (Minnesota), así como peloteros de ligas menores.

Destaca de Soto que es “una súper estrella trabajando. Una súper estrella”, insiste, porque “respeta su cuerpo, respeta su trabajo, que es lo más importante de todo, respetar su trabajo”.

Cuando llega a este renglón destaca que respeto se refiere a “que trabaja duro, muy duro. Yo quisiera con eso decirles a todos los atletas que miraran ese ejemplo y trabajaran como él. Me gustaría eso, para nosotros tener mejores atletas y mejor país”.

La preparación

Este tema fue conversado desde dos puntos de vista: la importancia de la preparación del atleta, pero en la misma proporción la de los preparados físicos. El segundo de los dos temas lo decidió el terapeuta.

“Hace un tiempo atrás yo decía que el atleta dominicano cuidaba poco su cuerpo”, dice Capellán.

El atleta de hoy se cuida más

Eso ha cambiado “ahora he entendido que lo cuida más. Yo digo que el atleta el dominicano ha aprendido lo que es cuidar su cuerpo, que es muy importante y eso lo aplaudo, porque ya ha tenido conocimiento de qué es cuidar su cuerpo, qué es prepararse. Lo he vivido y eso es importante”. Eso es un ángulo. El otro es la formación del preparador. “Exhorto a todos los preparadores físicos, como yo, que tenemos que prepararnos un poquito más, seguir adelante y a lograr lo que es mejor el nivel que puede conseguir un atleta”, señala Capellán. El fisioterapeuta tiene aprobado cursos de masajista-preparador físico, por la Escuela Técnica de Educación Física (Santo Domingo/2005); técnico en masajes y preparación física, del Instituto Belén (La Habana/2006) y de iniciación y actualización para fisioterapia, dado por la Fedombal (2012). Ese y otros cursos le han permitido realizar una carrera que le permite vivir con holgura, aunque también ha ha habido momentos de tristeza. “Mi carrera me ha dejado una historia, yo me la he vivido, de tristeza y de felicidad, algo grande me ha pasado”, dice. Pero también dice lo que le ha dejado: “Mi hogar, mi vida misma me la ha cambiado”.