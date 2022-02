Fuente AP: Mets contratan a primera directora deportiva

NUEVA YORK (AP) — Los Mets de Nueva York contrataron a Elizabeth Benn como su directora de operaciones para ligas mayores, convirtiéndola en la mujer con el cargo más alto en operaciones deportivas en la historia de la franquicia, de acuerdo con una persona enterada de la contratación.

La persona confirmó la contratación de Benn a The Associated Press el domingo a condición de mantener el anonimato debido a que los Mets aún no la han anunciado.

Benn ha trabajado para Grandes Ligas desde que culminó un posgrado en Filosofía en la Universidad Columbia en 2017. Ella ha tenido puestos en la liga en áreas de programas juveniles, relaciones laborales y operaciones deportivas.

Varias son las mujeres que ocupan cargos prominentes en las directivas de varios equipos en un deporte dominado por los hombres, entre ellas la gerente general de los Marlins de Miami, Kim Ng.

Los Yanquis han contado con dos mujeres en el puesto de gerente general asistente: Ng y Jean Afterman.

Los Mets están realizando cambios en su directiva por segundo periodo consecutivo entre temporadas, una serie de ajustes que incluyeron el breve periodo de Jared Porter como su gerente general tras la campaña 2020. Porter fue despedido a causa de mensajes de texto de índole sexual que envió a una periodista en 2016 cuando él trabajaba con los Cachorros de Chicago.