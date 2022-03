El dilema del paro para el jugador de poco recorrido

El pasado martes, cuando Rob Manfred anunció en el Roger Dean Stadium de Jupiter, Florida, la cancelación de las dos primeras series de la temporada 2022 el contador de Manny Machado pudo descontar de inmediato US$1,046,508 de su hoja de Excel como ingreso para este año del antesalista de los Padres.

Cada partido de la campaña que se cancela representa un pellizco de US$174,418 a los US$30 millones que debe cobrar el Ministro de Defensa. Para Robinson Canó, que ya perdió US$34,3 MM en sus dos suspensiones por dopaje y US$15,1 MM por los estragos del COVID-19 en 2020, la anulación de un juego al calendario le reduce a sus depósitos US$139,534.

Pero Machado y Canó forman parte de ese reducido círculo de peloteros dominicanos que tiene contrato de al menos US$10 millones para 2022, además de que han cobrado una fortuna, y el paro no golpea sus finanzas igual.

Robel García es parte de esa gran mayoría que no tiene nada seguro, que cobró por debajo del mínimo en 2021 y ni siquiera han conseguido trabajo, a la espera de que haya un acuerdo.

“Ha sido una situación difícil con el paro, pero en el caso mío es difícil porque yo soy un agente libre, tengo que esperar que se abra y me llegue la oportunidad, por eso tengo que seguir trabajando y manteniéndome en forma”, dice García, un pelotero que a los 28 años de edad solo acumula 61 días de servicios si bien ha aparecido en tres temporadas con Cachorros, Rojos y Astros.

García debería estar peleando por una plaza en los entrenamientos, pero la demora en las negociaciones también afecta la toma de decisión para probar en otras ligas, oportunidades que se cierran puesto que ante su negativa los equipos buscan a otros jugadores.

En 2021 pasaron por la Gran Carpa 183 jugadores dominicanos (35 debutantes) que recibieron pagos por US$402,500,931. De ellos solo 58 cobró un millón o más, antes de impuestos. El caso de García su pagó fue de US$393,246.

“Se pone la situación un poquito más complicada, al final de todo uno es jugador, dondequiera que uno juego uno se va a sentir bien. He tenido oferta de México, como dos o tres ofertas, pero estoy en espera de la abogada, ella me dice que me esté tranquilo que (lo) coja con calma que la oportunidad para Estados Unidos se va a abrir”, dice García.

El sindicato de peloteros (MLBPA en inglés) envió cheques de US$5,000 en febrero y marzo a los jugadores que aparecieron en roster de 40 en 2021 y en abril lo subirá a US$15,000. Para este 2022 hay 11 dominicanos proyectados a ganar sobre los US$10 millones, dos menos que en 2021.

Una investigación de la agencia The Associated Press estima que por cada jornada suspendida los jugadores dejan de percibir US$20,5 millones en salarios. Si bien la MLB ha dicho que no pagará juegos cancelados los jugadores insisten en que se deberá hacer.