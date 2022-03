Fuente AP: Rodón acuerda con Gigantes por dos años

SAN FRANCISCO (AP) — El zurdo Carlos Rodón, quien era agente libre, llegó a un acuerdo por dos años y 44 millones de dólares con los Gigantes de San Francisco, de acuerdo con una persona con conocimiento directo de las negociaciones.

Un convenio formal está sujeto a un examen físico con los campeones defensores de la División Oeste de la Liga Nacional, comentó la persona a The Associated Press el viernes, a condición de anonimato, debido a que el acuerdo no se ha oficializado.

La información surge un día después de que terminó el paro patronal en el beisbol de Grandes Ligas.

Rodón, de 29 años, pasó sus primeras siete temporadas en las mayores con Medias Blancas de Chicago, por lo que jugará por primera vez en la Liga Nacional. Viene de su mejor temporada, en la que logró su mejor registro de victorias con marca de 13-5, y su promedio más bajo de carreras limpias admitidas, con 2.37 en 24 aperturas.

El pitcher también logró por primera vez ser elegido al Juego de Estrellas, y ayudó a que los Medias Blancas ganaran la Central de la Americana. Pero Rodón, quien se vio afectado por problemas en el brazo y el hombro.

Solamente lanzó 28 entradas en los últimos dos meses de la temporada y no fue efectivo en una salida de playoffs en contra de Houston en la Serie Divisional.

Ayudará a completar la rotación al lado de Logan Webb y el también zurdo Alex Wood. Los Gigantes perdieron al derecho Kevin Gausman, quien se fue a los Azulejos con un contrato de cinco años y 110 millones de dólares, y declinaron la alternativa para renovar con el derecho dominicano Johnny Cueto por 22 millones de dólares.

Wood recibió un contrato de dos años y 25 millones de dólares para quedarse en San Francisco, que ganó 107 juegos la temporada pasada, un récord para la franquicia, antes de perder en la Serie Divisional frente a los Dodgers de Los Ángeles.