Atlanta adquiere a Olson y envían a Cristian Pache a Oakland

ARCHIVO - En foto del 18 de septiembre del 2021, Matt Olson con los Atléticos de Oakland es felicitado por sus compañeros tras un jonrón ante los Angelinos de Los Ángeles. El lunes 14 de marzo del 2022, los Bravos de Atlanta adquieren a Olson en un canje que incluye a cuatro jugadores y Freddie Freeman posiblemente no volverá con Atlanta. (AP Foto/Alex Gallardo, Archivo) (THE ASSOCIATED PRESS)