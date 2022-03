Nueva York no permitirá jugar sin vacunarse a peloteros de Mets y Yanquis

Los jugadores de los Mets y Yanquis que no se hayan vacunado contra el Covid-19 no podrán jugar partidos en Nueva York si la campaña diera inicio este martes, de acuerdo a un reporte del New York Post citando fuentes.

La temporada regular no comienza hasta el 7 de abril, y la oficina de la liga y ambos equipos están al tanto de las reglas de vacunación de la ciudad de Nueva York que prohibirían que sus jugadores no vacunados estén en un lugar de trabajo.

Es una situación fluida y podría resolverse antes de la parte de la temporada en Nueva York, que comenzará el 7 de abril cuando los Yanquis reciban a los Medias Rojas.

Pero, en este momento, esta es esencialmente la situación de Kyrie Irving que enfrentan los Nets en el Barclays Center. La ordenanza de Nueva York no diferencia entre espacios de trabajo interiores y exteriores.

La regla actualmente estipula que, “las empresas no pueden permitir que ningún trabajador no vacunado trabaje en su lugar de trabajo. Un lugar de trabajo se considera cualquier lugar, incluido un vehículo, donde trabaja en presencia de al menos otra persona”.

Los Mets completaron la temporada pasada como uno de los seis equipos que no lograron alcanzar el umbral del 85 por ciento para las vacunas que permitieron protocolos relajados. Los otros equipos fueron los Cubs, Diamondbacks, Mariners, Red Sox y Royals.

Los Yankees alcanzaron un umbral del 85 por ciento, pero se sabía que tenían jugadores clave que no recibieron la vacuna durante la temporada pasada.

Los jugadores podrían haber cambiado de opinión y haberse vacunado en la temporada baja. Por ejemplo, el campocorto estrella de Boston, Xander Bogaerts, dijo a los periodistas el lunes que había recibido una vacuna en la temporada baja después de no recibirla el año pasado.