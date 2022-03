Jugadores ponderan cómo Manfred puede mejorar relaciones

( THE ASSOCIATED PRESS )

Manfred y los peloteros coinciden en que el comisionado no tenido una buena relación con ellos

De manera sorprendente,

admitió algo la semana pasada, cuando anunció el final de la agria batalla laboral en el béisbol: Fracasó en su papel diplomático ante los jugadores.

El comentario fue tan inusitado que Charlie Morton, abridor de los Bravos de Atlanta reconocido por su carácter cortés, estuvo a punto de soltar la carcajada cuando se le mencionó este episodio.

“¿El comisionado dijo eso?", preguntó.

De hecho sí. Y ello abre una pregunta más espinosa: ¿Qué puede hacer Manfred para probar que es sincero en su promesa de mejorar este matrimonio cargado de rencor?

“Una de las cosas que debo hacer es fomentar una buena relación con los jugadores”, dijo Manfred el jueves, cuando terminó el paro patronal de 99 días. “Lo he intentado, pero creo que no he tenido éxito”.

Éste es quizás el único punto en el que Manfred y los jugadores están de acuerdo.

“Para ser francos, él no hace nada por nosotros”, dijo el lanzador de los Cardenales de San Luis Adam Wainwright. “Sé cómo se va a leer eso, entonces, comisionado Manfred, no se lo tome personal. Así se observa desde la perspectiva de los jugadores”.

Ahora podría ser difícil recordar algo para los fanáticos en medio de las cicatrices que han dejado los conflictos laborales. Pero la relación con jugadores fue en un momento la especialidad de Manfred.

Los 30 dueños lo eligieron comisionado de las Grandes Ligas en el 2014, en parte debido a sus antecedentes de mantener un paz laboral por más de una década como el líder negociador de la liga.

Pero las grietas comenzaron a aparecer en los cimientos.

El contrato colectivo negociado en el 2016 restó dinamismo al mercado de agentes libres. Un misterioso cambio en las bolas llevó al incremento de cuadrangulares. Los jugadores de los Astros evitaron castigos tras robar las señales en camino a ganar el título de la Serie Mundial en el 2017 y, al defender la investigación, Manfred se refirió al trofeo de campeón como “un pedazo de metal”. Se disculpó días después.

Un choque debido a los términos de la campaña de 2020, abreviada por la pandemia, fracturó la relación por completo. El paro era inevitable y las partes acordaron poner fin al cierre patronal apenas a tiempo para mantener la temporada de 162 encuentros.

Los jugadores tienen algunas ideas de qué puede mejorar Manfred —comenzando por su forma de hablar públicamente, especialmente sobre este deporte.

“Quizá todos los comentarios y eso”, dijo el pitcher de los Rays de Tampa Bay Tyler Glasnow. “Diría que hubo mucho enojo hacia el comentario sobre el ‘pedazo de menta’. Hay algunos detalles como ése”.

“No creo que el trofeo Lombardi (de la NFL) sea una burla para nadie, o cómo se llame el trofeo de la NBA, o la Copa Stanley (del hockey sobre hielo)”, enfatizó el jardinero de los Rays Kevin Kiermaier. “No es una broma para ellos. No escucho al comisionado diciendo cosas similares”.

Apenas hace dos semanas, Manfred molestó a los jugadores y fanáticos por bromear y reírse junto a los reporteros en la conferencia de prensa convocada para anunciar la cancelación del primer día debido al paro patronal".

“No conseguimos un acuerdo hace dos semanas y se estaba riendo y sonriendo”, deploró Kiermaier. “Creo que no hay nada gracioso o cómico con lo que sucedió”.

“Creo que para mí lo importante es que sea más positivo hacia el deporte y los jugadores, y es realmente eso”, comentó el relevista de los Yanquis de Nueva York Zack Britton, integrante del subcomité ejecutivo de la Asociación de Peloteros.

Algunos jugadores se sintieron alentados por el hecho de que Manfred haya admitido sus errores y haya complementado eso con la promesa de mejorar el vínculo entre la dirigencia y los jugadores.

Manfred indicó que dará pequeños pasos para comenzar el proceso de cicatrización, lo que comenzó con una llamada al líder del sindicato Tony Clark poco después de que alcanzaron el acuerdo el jueves.

Un día después, Clark dijo que “respondió y sugirió que hay mucho trabajo por hacer en el futuro con respecto a dónde se encuentra el béisbol y dónde tiene que estar”.

“El hecho de que él salga y diga algo así es alentador”, consideró el jardinero de los Rays Austin Meadows sobre la declaración de Manfred. “Creo que debe haber transparencia de ambas partes, con el sindicato, los dueños, Manfred. Creo que va a ser un gran paso hacia delante”.