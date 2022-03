Cachorros fichan al jardinero japonés Seiya Suzuki

ARCHIVO - Foto del 31 de julio del 2021 del japonés Seiya Suzuki durante un encuentro de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el Estadio at Yokohama Baseball. El miércoles 16 de marzo del 2022, los Cachorros de Chicago firman a Suzuki por cinco años de acuerdo a una persona que tiene conocimiento del acuerdo. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo) (THE ASSOCIATED PRESS)