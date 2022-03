Licey designa a Carlos Febles como su coach de banca

Como parte de la reorganización del cuerpo técnico para la temporada 2022-23, los Tigres del Licey nombraron a Carlos Febles como su coach de banca.

"Es la combinación perfecta junto a nuestro dirigente José Offerman para conglomerar un engranaje victorioso para sumar otra corona" Audo Vicente Gerente general “

“Tenemos mucho talento en este equipo y Febles es una persona de gran experiencia en el béisbol, que posee muchos conocimientos y sabe cómo lidiar con los jugadores”, sostuvo Vicente.

Con Febles, el conjunto azul contará con un experimentado hombre de béisbol de vasta experiencia en los circuitos minoritarios de Estados Unidos y en Grandes Ligas, además de una amplia trayectoria en el béisbol invernal dominicano.

Febles, de 45 años, quien se desempeña actualmente como coach de tercera base de los Medias Rojas de Boston, inició su carrera como instructor de ligas menores con la organización de Boston en 2007. Su primer rol como capataz fue en 2011 con el equipo Lowell Spinners, con quienes estuvo por dos temporadas; luego se desempeñó como piloto de A-Salem en 2014-15 y en Doble AA-Portland, por dos campañas.

En la organización bostoniana se le conoce por la energía que transmite a los noveles jugadores y la capacidad de ayudarlos en su crecimiento, como ha sido el caso de los peloteros Mookie Betts, Xanders Bogaerts, Rafael Devers, entre otros.

“Estoy muy emocionado. Ser parte de una franquicia como el Licey en la Liga Dominicana es un honor para mí. Una organización histórica y de grandes hazañas. Estoy listo para aportar lo que sea necesario para ayudar al equipo a ganar la corona 23”, manifestó muy emocionado Carlos Febles, al conversar por la vía telefónica desde Forts Mayers, hogar de entrenamientos de Boston.

Sobre su decisión de unirse al club, Febles sostiene que no dudó ni un instante de su disponibilidad para ser parte de la más gloriosa institución del béisbol dominicano y más exitosa franquicia de la pelota de Latinoamérica.

“A un equipo como los Tigres tú no puedes decirle que no. Cuando tu llegas al Licey, sientes que eres parte de la familia”, dijo el quisqueyano, quien en el béisbol invernal ha desempeñado desde 2007 hasta 2017, las posiciones de coach de primera, coach de tercera, asistente a manager, dirigente interino, coordinador de defensa y coach de bateo, con los Toros del Este.

Febles, un intermedista durante su carrera como jugador, accionó durante ocho temporadas en la Liga Dominicana, entre 1995 y 2005, con los entonces Azucareros del Este. Acumuló promedio de .262, producto de 138 imparables en 527 turnos, entre ellos 19 dobles, siete triples y siete jonrones, 50 impulsadas y 93 anotadas.

El nativo de El Seibo valoró su estrecha relación con el capataz José Offerman, quien describió como un hombre de béisbol a quien siempre le ha interesado, ante todo, el bienestar de sus jugadores.

“Offerman tiene un significado especial para mí, tal vez muchos no lo saben pero me ayudó cuando estuve en Kansas City en 1998. En todo el camino, me ayudó. Tener la oportunidad de estar al lado de él, es una gran satisfacción”, indicó Carlos, quien fue firmado al profesionalismo por los Reales de Kansas City en 1995.

Durante su carrera de seis años en Las Mayores, Febles tuvo promedio de bateo de .250. Su mejor temporada fue la de 1999, en la que agotó 524 turnos y terminó con promedio de .256 con 22 dobles, nueve triples, 10 cuadrangulares, 20 bases robadas, 71 remolcadas y 53 empujadas.