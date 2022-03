Wander Franco aprendió por las malas que no puedes estacionar en el parqueo del gerente

Wander Franco se equivocó de parqueo y el dirigente le jugó una broma, como describe a continuación Adam Berry, que cubre el equipo para MLB.com.

Mientras los Rays estaban haciendo ejercicios de calentamiento en el campo principal del Charlotte Sports Park, una Range Rover blanca apareció por las praderas del jardín central y se estacionó allí.

La camioneta le pertenece al dominicano Wander Franco. Pero no era él quien estaba detrás del volante. El joven campocorto de 21 años, quien estaba estirando las piernas en el bosque derecho, estaba más sorprendido que cualquiera. El manager Kevin Cash apreció todo desde la línea de foul, con una ligera sonrisa en su rostro.

Es que Franco cometió un error: Se estacionó en el puesto de estacionamiento del presidente de operaciones de béisbol del equipo, Erik Neander. Cuando Neander llegó al trabajo, vio que su lugar reservado estaba ocupado.

Neander le envió una foto del vehículo de Franco al director de viaje y logística del club, Chris Westmoreland, quien procedió a mostrarle la imagen a Cash. Neander claramente no tuvo ningún inconveniente con la futura cara de su franquicia, pero Cash, quien no deja pasar ninguna oportunidad para hacer una broma, no pudo quedarse de brazos cruzados.

Cash corrió hacia el clubhouse en busca de Neander, que estaba en medio de una entrevista por televisión. “Tienes que ver esto”, le dijo. Corrieron hacia el campo justo a tiempo para ver la camioneta de Franco ingresar al terreno. En algún punto, el manager dijo que tenía que “encontrarle un nuevo puesto al carro de Wander”.

El receptor Mike Zunino sugirió en broma dejar el vehículo en el campo para la práctica de bateo. Franco entre risas fue a abrazar a Neander.

“Todo en un todo de broma”, dijo Cash. “Tal vez lo estacione ahí mañana. Si lo hace, no podemos culparlo”.

Al final, los Rays movieron la camioneta de vuelta al estacionamiento – para pararlo en el puesto reservado del dueño mayoritario Stu Sternberg.