Jeremy Peña y Christian Pache con la encomienda de regresar a la élite de los prospectos de MLB

Los prospectos dominicanos, Jeremy Peña y Christian Pache, han perdido espacio en su cotización en el béisbol organizado de los Estados Unidos.

Jeremy se mantuvo en la lista en el puesto número 97 para CBS Sports y no estuvo entre los 100 principales prospectos de MLB.com, por su parte Pache no fue considerado entre ese selecto grupo por ninguna publicación, pero este 2022 puede ser un año de reivindicación para ambos.

Estos dos jóvenes dominicanos tienen las herramientas para estar en dicha lista año tras año hasta el momento que se logren establecer de manera definitiva en sus respectivos equipos de liga grande.

En el caso de Pache, salió de la lista luego de haber estado en el puesto número 38 del 2021, su defensa élite es incuestionable, ya que combina la buena lectura de los batazos con un gran alcance gracias a su velocidad y un brazo prodigioso, que es envidiado por muchos de los jardineros titulares en las Grandes Ligas.

La interrogante sobre Pache, es si podrá batear el pitcheo de Las Mayores, ya que en su primera estadía solo pudo conectar siete hits en 63 turnos al bate y se ponchó en 25 ocasiones.

Otra cosa que no ha podido demostrar el dominicano, es su habilidad para robar bases, pese a poseer velocidad muy por encima del promedio, con el equipo Gwinnett (AAA) de los Bravos de Atlanta solo se pudo robar nueve bases en 16 intentos.

Su defensa es de Grandes Ligas, pero su bate no y esto es algo que debe mejorar para regresar a la lista de los 100 principales prospectos o eventualmente establecerse en Las Mayores con su nuevo equipo, los Atléticos de Oakland.

Peña, en camino a la titularidad

La salida de Carlos Correa de los Astros de Houston, le da el carril de adentro a Jeremy Peña para convertirse en el titular de las paradas cortas del conjunto y así poder demostrar todo el talento que tiene para jugar béisbol.

En la temporada 2021 el tiempo de juego de Peña estuvo limitado por una lesión que sufrió en la muñeca, y este fue el principal factor para que su cotización entre los principales prospectos del negocio bajara drásticamente.

Peña llegó a la organización de Houston luego de ser seleccionado por el conjunto en la tercera ronda del draft del 2018 y es considerado como un gran defensor, las interrogantes sobre su juego a largo plazo llegan en el lado ofensivo, pese a que con el paso de los años se percibe una mejora en su bateo de poder, algo que demostró en el 2021 con el Sugar Land en los circuitos minoritarios de Houston y en su participación en la República Dominicana con las Estrellas Orientales.

Si Peña puede mantener ese poder en el año que recién inicia, su permanencia en la lista de los principales prospectos del juego está asegurada e inclusive le podría llegar la estabilidad en el puesto titular del conjunto de Houston.

La lista de los 100 principales prospectos de las Grandes Ligas año tras año tiene una buena representación de talento dominicano y la del 2022 no es la excepción, cerca de 20 jugadores dominicanos están considerados entre los principales prospectos del negocio con la expectativa de que muchos de ellos se conviertan en estelares de sus respectivas organizaciones en un futuro no muy lejano.