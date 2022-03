Franklin Rodríguez: “Hay muchas cosas que no funcionan y el draft dará oportunidad igual a todos”

Franklin Rodríguez recibió a Adrián Beltré cuando el futuro inmortal no llegaba a la adolescencia en su liga del Kilómetro 12 de la Carretera Sánchez, temprano descubrió un talento especial y prefirió a los Dodgers por el avanzado programa de desarrollo que tenía, lo que le granjeó la enemistad con otros scouts.

Después de Beltré de la liga de Rodríguez saltaron al profesionalismo figuras como Melky Cabrera, Edinson Vólquez, D’Angelo Jiménez, Jimmy Paredes, Rafael Pérez, Runelvis Hernández, Audo Vicente, Luis Rojas y una extensa lista.

Rodríguez ha renunciado a habilitar un programa de alto rendimiento como rige en la industria, defiende el modelo de ligas y apoya con las dos manos la implementación de un sorteo internacional para el reclutamiento.

—¿Cuándo llega Adrián Beltré a tus manos?

“Adrián llegó a mis manos a los 11 años, era un muchacho tranquilo, obediente, es de los pocos peloteros buenos que nunca daba problemas, el pelotero bueno regularmente da problema, Adrián no daba problemas, Adrián si yo le decía a las 12, a las 12 estaba, si le decía a las cinco, a las cinco estaba y siempre fue una persona disciplinada, eso él lo trae de familia, su papá y su mamá son dos personas muy correctas”

—¿Cuándo despega como prospecto?

“Cuando tenía más o menos 13 años (fue) cuando yo me di cuenta que era diferente a los demás jugadores?

Franklin Rodríguez cree que las ligas tienen pueden producir jugadores sin que estos tengan que abandonar las escuelas. (NPN)

—¿Qué posición jugaba?



“Regularmente jugaba tercera y jugaba segunda, a mí me gustaba más como segunda base, inclusive cuando llegó a los Estados Unidos al sistema de liga menor de los Dodgers, (Humberto) Chico Fernández, le propuso a Ned Colletti que lo hicieran segunda base, a Adrián no le gustó, porque él me decía, ‘a mi me gusta jugar tercera porque por ahí le dan duro’, y a él tampoco le gustó la idea y Chico me llamó un día y me preguntó y yo le dije, ‘Chico esa es la posición que a mí me gusta porque yo creo que él puede ser el mejor segunda base de por vida en Grandes Ligas y fue su primer año que él fue a los Estados Unidos. Siguió jugando tercera y se dio ese gran tercera base, pero Adrián en segunda pivoteaba como yo creo no pivoteaba ninguno en Grandes Ligas”.

—¿Proyectaba ser un jugador como el que fue?

“Sí, claro, desde que Adrián firmó, por eso era mi intención de que él firmara con los Dodgers, inclusive, tengo ocho o diez scouts que no hablan conmigo porque no lo dejé que él firmara, yo le decía a Pablo ‘yo quiero que usted vaya a verlo, nada más véalo, que cuando usted lo vea va a saber que es un pelotero diferente’. Cuando le hizo tres swings Pablo (Peguero) me dijo, ‘es el mejor pelotero que yo he visto’.

—¿Qué sentimientos te llegan cuando ves a Adrián?

“Cuando uno ve un atleta de uno llegar a ese nivel, cuando yo vi a Audo Vicente ganar su primer juego aquí para mí fue una gran satisfacción, cuando vi a Luis Rojas que lo nombraron manager por igual. Pero yo creo que la mayor satisfacción que me he llevado fue cuando vi a Rafael Pérez pichar en Grandes Ligas, ha sido el momento más emocionante para mí como dirigente de béisbol”.

—¿Por qué?

“Rafael tenía una condición especial, no tenía tiempo para practicar, era muy pobre y tenía que trabajar y yo muchas veces era domingo en la tarde ya cayendo la noche… cuando se podía era que practicaba y aun así, él llegó a ser profesional y dos años después de firmar ya estaba en Grandes Ligas. Para mí esa fue una gran satisfacción”.

—¿Cuánto ha cambiado el proceso de firma?

“Mira, yo no creo mucho en eso de liga y programa porque, hablándote sincero, yo nunca he tenido un programa en sí, y en los últimos 20 años nadie ha producido más peloteros de Grandes Ligas que yo. Es posible que aquí haya mucha gente que todos los años firmen más peloteros caros que yo, pero yo todos los años tengo un pelotero que suena”.

—¿Un sistema de draft beneficiaría al béisbol dominicano?

“Sí, yo creo que sí, hay mucha… el sistema ha cambiado bastante, hay muchas cosas que no funcionan como deben funcionar y yo creo que el draft es lo que va a dar una oportunidad igual a todo el mundo porque el negocio se ha puesto muy oscuro a nivel de proceso de firma”.