MLB arrecia su “lobismo” para aprobar el draft internacional

Con el 25 de julio como fecha tope para convencer al sindicato de peloteros de las bondades de un draft internacional, la Major League Baseball continúa su lobby agresivo de promoción entre los diferentes actores que pueden influir en la decisión.

El más reciente brochure presentado por la liga con un diseño ágil y dinámico tratar de quitar miedo. Allí plantea que con el draft se podrán firmar entre 800 y 1,000 peloteros a partir de 2024.

Se mantiene los 16 años como edad mínima, el primer pick recibiría unos US$5,5 millones, habría un aumento de US$23 MM en el presupuesto general, el 98% de los 600 seleccionados obtendrán un monto superior al actual y los 10 primeros verán un incremento de US$722,000.

Pero el punto que más atrae a los entrenadores es la desaparición de un tope mínimo para entregar a los jugadores firmados fuera del sorteo.

La única condición que Grandes Ligas, no obstante, coloca es que aquellos reclutados en la agencia libre no podrán firmar por un bono superior al que se asigne al equipo por el último jugador tomado en el sorteo.

No obstante, entre líneas se puede leer que esos valores no serán muy alejados de los US$20,000 cuando advierte que “los jugadores no drafteados podrían al menos duplicar sus bonos por firmar en un sistema de draft en comparación con el sistema actual”, uno donde los bonos inferior a los US$10,000 ni siquiera se contabilizan en el presupuesto castigable por exceder los límites.

La MLB propone aumentar el gasto total a US$190 millones por año (+14%) en comparación con el sistema actual.

“En el sistema actual, el gasto no está garantizado: por ejemplo, los equipos gastaron menos en el período 2020- 2021 que en el período 2019-2020. En un sistema draft, todos los bonos por firma estarían garantizados y el 98% de los jugadores recibirían una bonificación más alta que en el sistema actual”, dice la MLB.

La liga aclara que el hecho de que 18 clubes hayan renovado o construido nuevas instalaciones en la República Dominicana en los últimos cinco años es una muestra del interés por mantener las operaciones actuales.