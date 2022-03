MLB: Investigación demostró que Yerin Flores alteró acta de nacimiento

La batería de abogados que emplea la oficina de la Major League Baseball en el caso Yerin Flores Sánchez apela a que las pólvoras que liquidará el pleito a su favor lo representa el conocimiento en las cortes de las investigaciones internas que ocasionaron la suspensión del ex prospecto, hace ya 17 años.

En 2005, Flores firmó un contrato con los Arizona Diamondbacks que le pagaría US$40,000, pero los peritos de la MLB encontraron que habría utilizado la documentación de un hermano menor, Reylin, lo suspendieron y el entonces jugador demandó a la MLB por RD$50 millones en daños y perjuicios.

En 2007, la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional condenó a Grandes Ligas al pago de RD$5 millones, pero la liga apeló y comenzó un largo proceso donde las partes recurrían a diferentes tribunales que terminó en la Suprema Corte de Justicia con el fallo más reciente bajando la indemnización a los RD$2 millones.

El cuerpo de abogados de la liga lo encabeza Juan Francisco Puello Herrera, el presidente de la Confederación de Béisbol del Caribe, e incluye a Alan Solano Tolentino, Cinddy Liriano Veloz, María Cristiana Santana y Héctor Alies. Entienden que el hecho de haber bajado la indemnización es una ganancia, pero apelan a que un fallo final reducirá a cero ese pago.

En la sentencia del nueve de septiembre de 2021 dictada por la SCJ se reconoce lo que puede haber sido una omisión de los tribunales inferiores y que puede cambiar el curso del caso. De ahí su reenvío a la Tercera Sala, que se apresta a presentar un fallo que los abogados del ex jugador adelantan que no será el último recurso en agotar.

“El hecho de que la Asociación Major League Baseball Oficina de la República Dominicana Inc., no aprueba una contratación no debe considerarse como una falta civil”, dice.

“La alzada no ponderó los documentos y testimonios aportados al debate, ya que erróneamente se limitó a restarle méritos a las investigaciones realizadas por la Asociación Major League Baseball Oficina de la República Dominicana Inc., sin tomar en cuenta la documentación que le sirvieron de base y las declaraciones de las partes”.

La sentencia de la SJC también menciona que la corte que favoreció al ex prospecto incurrió en una falta de motivos, “pues sus consideraciones son dictadas en términos genéricos, sin explicar de manera precisa los rigores y procedimientos necesarios para otorgarle validez a dichos informes”.

En su numeral “C”, la sentencia certifica haber comprobado que durante el proceso de investigación se comprobó la existencia de una suplantación de identidad en la que Reylin Flores tomó el acta de nacimiento de su hermano Yerin. Según Alies, con Arizona no fue el único equipo que el entonces prospecto incurrió en la práctica, que es castigada con hasta un año de inhabilitación para firmar.

La investigación

Yerik Pérez, abogado que funge como director de la oficina de la MLB en el país, ingresó a la entidad en 2009 en el equipo de investigación y ha servido de testigo en las cortes.

Pérez, al teléfono con DL desde los Estados Unidos, explicó que el caso reviste de gran importancia para la liga, de ahí que haya apelado a invertir altas horas y recursos a buscar una sentencia que demuestre el compromiso que se asume.

“Estos temas de las investigaciones de los fraudes de identidad no los tomamos muy en serio no solo por lo que eso representa para los equipos y para nuestra oficina, sino por la reputación que eso ha traído para los dominicanos. Sobre este caso, lo conozco bien”, dijo Pérez.

Un caso que representa lo que hasta principio de la pasada década representaba un dolor de cabeza para los equipos, pero que ha sido prácticamente erradicado con un proyecto implementado por Sandy Alderson en 2010 que incluyó un trabajo directo con la Junta Central Electoral.

En un reporte del diario Houston Chronicle de 2008, Lou Meléndez, entonces vicepresidente de la MLB, dijo que cuando se abrió la oficina de la liga en Santo Domingo, en diciembre del 2000, sobre el 50% de las firmas tenían irreguldaridades con los

datos que suministraban.

Era el dolor de cabeza de los equipos después del uso de sustancias controladas.