Max Scherzer ganará US$58 millones en salario en 2022

Los 10 jugadores mejor pagados en las Grandes Ligas ganarán un estimado de US$379 millones la temporada 2022, incluidos los patrocinios, pero antes de cualquier bono de incentivo. La cuenta ha subido un 10% con respecto al año pasado. El lanzador de los Mets de Nueva York, Max Scherzer, lidera el camino con US$59.3 millones, incluido $1 millón fuera del campo. Es el total más alto de un año para un jugador de béisbol reporta el sitio especializado en finanzas deportivas Sportico.com.

El crecimiento del salario promedio de la MLB se ha rezagado severamente en comparación con las principales ligas deportivas de EE. UU. durante la última década, pero no ha afectado a las estrellas más grandes. Los jugadores de nivel medio están siendo exprimidos y los equipos recurren cada vez más a jugadores más jóvenes con salario mínimo. Los Piratas y los Orioles están listos para abastecer al menos dos tercios de sus plantillas esta temporada con jugadores con acuerdos de salario mínimo.

Veinte jugadores de la MLB ganarán al menos US$26 millones esta temporada por su desempeño en el campo. Esto incluye a Trevor Bauer con US$32 millones, pero se deja al lanzador fuera del top 10, ya que actualmente se encuentra en "licencia administrativa" mientras MLB investiga las acusaciones de agresión sexual; ocuparía el puesto número 10 si recibe su salario completo de 2022. Ningún jugador ganó US$26 millones tan recientemente como en 2014. Los lanzadores representan la mitad de los jugadores con los 10 salarios más altos, pero solo uno de los siguientes 10.

Scherzer, de 37 años, firmó un contrato de agente libre con los Mets de Nueva York justo antes de que comenzara el cierre patronal. El contrato de tres años y US$130 millones superó el récord anterior de salario promedio (Gerrit Cole con US$36 millones) y el tres veces ganador del premio Cy Young se convirtió en el jugador de mayor edad en firmar un contrato de US$100 millones, siendo Kevin Brown el anterior con 33 años, en 1998. El acuerdo incluye un puñado de bonos de incentivo de seis cifras, y puede optar por salirse del acuerdo después de la temporada 2023.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/02/un-jugador-de-béisbol-con-un-guante-en-la-mano-e345ba8a.png Shohei Ohtani habría conseguido hasta US$9 millones en patrocinios. (FUENTE EXTERNA)

El lanzador complementará su salario de jugador este año con un estimado de US$1 millón en ganancias de patrocinios, recuerdos y licencias. Sus principales socios incluyen Nike, Rawlings, Indeed y ARIA Exchange. También se embolsará US$15 millones en salario diferido, como parte de su contrato anterior con los Nacionales de Washington, lo que eleva sus ganancias totales a 59,3 millones de dólares.

Mad Max formó parte del subcomité ejecutivo de la MLBPA que representó a los jugadores en las negociaciones con la oficina del comisionado. Los ocho miembros del comité ejecutivo, seis de los cuales ganaron al menos US$12 millones la temporada pasada, votaron unánimemente en contra de la propuesta final de los propietarios. Pero el acuerdo fue ratificado cuando los representantes de los jugadores votaron 26-4 a favor del pacto, poniendo fin al cierre patronal de 99 días.

Scherzer y Cole (puesto No. 4, US$37 millones) se encuentran entre los siete clientes de Scott Boras en el Top 10. El súper agente también consiguió contratos de agente libre de nueve cifras este invierno para Corey Seager (No. 2, $39.5 millones) y Carlos Correa (No. 5, $36.6 millones), así como Kris Bryant, Marcus Semien y Nick Castellanos, quienes quedaron fuera del top 10. Los propietarios comprometieron $4.5 mil millones en contratos de agentes libres y extensiones este invierno, según el rastreador de gastos de Spotrac.

Si bien las estrellas de la MLB están cobrando enormes cheques en el campo, sus ganancias de patrocinio se ven eclipsadas por las de la NBA y la NFL. Solo US$17 millones, o el 4.5%, de las ganancias de los 10 mejores del béisbol están fuera del campo. Los 10 principales ganadores del baloncesto ganarán aproximadamente US$300 millones fuera de la cancha esta temporada y casi la mitad de su total.

No es lo mismo comercializar jugadores de la MLB que de la NBA. LeBron James hará algo significativo en cada juego, mientras que Mike Trout puede tener una noche tranquila de 4-1 y nunca tener la oportunidad de mostrar sus innumerables habilidades. MLB tampoco tiene a Nike y Adidas promocionando la próxima ronda de estrellas, ya que el mercado de calzado y ropa de béisbol es limitado. Pero los equipos y la liga también tienen la culpa.

“La Major League Baseball simplemente no tiene la estrategia de marketing agresiva para el deporte y para los jugadores estrella que tienen la NBA y la NFL”, dijo Henry Schafer, ejecutivo de The Q Scores Company, en una entrevista telefónica con Sportico. “Están demasiado localizados y no hay suficiente interés nacional en los equipos, y la familiaridad nacional con los jugadores estrella está por debajo del promedio”.

Q Score mide el porcentaje de aquellos familiarizados con una personalidad que los califican como uno de sus favoritos. La empresa de evaluación de marketing recientemente contó datos sobre más de 300 atletas a través de su encuesta. El puntaje Q más alto lo obtuvo un jugador de la MLB, la sensación bidireccional de los Angelinos, Shohei Ohtani, cuyo 33 % estuvo muy por delante de la leyenda de la NBA, Michael Jordan.

El problema es que solo el 13% de los estadounidenses mayores de 6 años están familiarizados con Ohtani, frente al 76% de MJ. Los nombres más importantes del béisbol (Trout, Mookie Betts, Bryce Harper, Albert Pujols, Aaron Judge) tienen niveles de familiaridad por debajo del 25 %, según Schafer.

Ohtani es una celebridad en la comunidad del béisbol, pero aún no se ha convertido en una celebridad convencional. Sin embargo, su historia única como lanzador y bateador estrella, junto con un gran atractivo comercial en su país natal, Japón, lo han convertido en la estrella de mayor respaldo en el deporte.

Tiene aproximadamente 10 acuerdos de patrocinio entre Japón y EE. UU. con empresas como Asics, Japan Airlines (JAL), Seiko, Fanatics, Descente y Hugo Boss. Agregó un acuerdo de embajador de marca con el criptoexchange FTX en noviembre. Su premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana de 2021 brindó un impulso significativo a sus ganancias fuera del campo, que Sportico estima en US$9 millones este año. El único otro jugador de la MLB que se espera que gane más de US$5 millones esta temporada es Bryce Harper con US$6.5 millones, según el conteo de Sportico.

Ohtani es la mejor ganga en el béisbol. Ganará US$5.5 millones en salario este año y no será agente libre hasta después de la temporada 2023.