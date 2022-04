Vladimir Guerrero Jr. tiene el potencial para emular a su padre

Santo Domingo. Vladimir Guerrero Jr. tuvo en el 2021 la mejor temporada de su carrera, logró estadísticas dignas de un Jugador Más Valioso, pero el japonés Shohei Ohtani se le metió en el camino.

"El año pasado vieron el tráiler, este año van a ver la película" Vladimir Guerrero Jr. Jugador de los Azulejos de Toronto “

Este comentario “El Junior” no lo hizo a título personal, sino que lo hizo con relación a las cosas de las que pueden ser capaces de hacer los Blue Jays de Toronto como conjunto, pero según lo expresado por el dirigente del conjunto, Charlie Montoyo, lo mejor de Vlady Jr. está por verse.

"Hay algo importante sobre Vlady Jr. que ustedes deben saber, él se puede convertir en un jugador 30-30 en Las Mayores, si se lo llegara a proponer, la gente cree que por ser corpulento no puede generar velocidad " Charlie Montoyo Dirigente Azulejos de Toronto “

Vladimir Guerrero logró el 30-30 en más de una ocasión

El miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Vladimir Guerrero logró conectar más de treinta cuadrangulares y robarse más de treinta bases, en un par de ocasiones en su carrera.

En la temporada del 2001 conectó 34 cuadrangulares y se robó 37 bases, al año siguiente se quedó a un cuadrangular del 40-40 al conectar 39 vuelacercas y robarse 40 bases.

"Me siento mucho mejor, me siento más rápido, puedo correr las bases mucho mejor que el año pasado, me siento muy bien en estos momentos" Vladimir Guerrero Jr. Jugador de los Azulejos de Toronto “

Guerrero Jr. ha jugado 344 partidos en Grandes Ligas y se ha robado cinco bases en siete intentos, tomando en consideración esos números es poco probable que “El Junior” de el gran salto en términos de intentos de bases robadas.

"Cuando se pierde peso como me ha pasado a mí, hay que hacer ajustes, uno se vuelve más rápido y las manos se ponen más rápidas, entonces hay que ajustar y los campos de entrenamientos es el momento correcto para eso" Vladimir Guerrero Jr. Jugador de los Azulejos de Toronto “

El dirigente Montoyo ha ponderado la idea de colocar a Guerrero Jr. en el segundo puesto en la alineación, algo que representaría mayor cantidad de apariciones al bate para el dominicano, que estaría bateando justo detrás del jardinero central, George Springer.

"Cada día aprendo más, Springer es el tipo de persona que siempre está tratando de ayudarte, eso es algo que aprecio mucho, nuestra relación se hace más fuerte, lo respeto mucho" Vladimir Guerrero Jr. Azulejos de Toronto “

Los Azulejos inician la temporada este viernes 8 de abril ante los Vigilantes de Texas en el Roger Centre de Toronto en una serie de tres partidos.