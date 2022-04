Deidre Pujols: "Nunca perderé la oportunidad de enviar amor y estar conectado con Albert"

Que Albert Pujols y Deidre, la madre de sus cuatro hijos, estén en divorcio no quita que quien fuera su compañera por más de 20 años esté distanciada del pelotero.

Pujols regresa a jugar de forma oficial con los Cardenales este jueves y Deidre, en medio de una recuperación tras ser operada del cerebro, aprovechó para escribir un mensaje en su cuenta de Instragram donde deseó lo mejor al dominicano y actualizó sobre la situación familiar.

“Hoy estoy emocionado de celebrar lo que será una increíble experiencia de béisbol para nuestra familia, los fanáticos del béisbol y la historia del béisbol mientras vemos a Albert comenzar la temporada 2022 reunido con los cardenales de San Luis donde todo comenzó para nuestra familia hace años”, arranca el post.

“Tuve una gran conversación con Albert esta mañana, hablamos sobre los eventos de hoy y todo lo que sucederá, oramos juntos para establecer la energía para el día y él está emocionado como todos nosotros. ¡Ha sido uno de los atletas más disciplinados de su deporte que he conocido y cómo Dios ha usado su vida dentro y fuera del campo siempre me ha dejado boquiabierto! ¡Estoy muy feliz de que tenga un año más para jugar! A pesar del aumento más reciente de la atención de los medios sobre nuestras vidas personales, nunca perdería la oportunidad de enviar amor y bendiciones a alguien con quien he pasado la mayor parte de mi vida y siempre estaré conectado”.

“Nuestros hijos estarán allí para apoyarlo y, si hubiera podido, también habría estado allí para celebrar este evento especial. Sin embargo, estaré allí en espíritu y observando desde casa mientras continúo con mi recuperación de la cirugía. Gracias a todos los fanáticos que han visto y apoyado su carrera histórica, probablemente nunca volveremos a ver a nadie hacer lo que Albert ha hecho en este juego en nuestra vida”, terminó Deidre.

Durante el periodo en que la pareja estuvo casada el pelotero dominicano ganó alrededor de US$350 millones.

Apenas unos días antes, Deidre se había sometido con éxito a una cirugía para extirpar un tumor cerebral y, con el Día Inaugural a la vuelta de la esquina, el regreso de Albert a San Luis ya no era la historia principal.

Desde entonces, han surgido nuevos detalles y TMZ Sports ahora informa que la pareja se separó en febrero debido a «diferencias irreconciliables».

“Me doy cuenta de que este no es el momento más oportuno con la proximidad del Día Inaugural y otros eventos familiares que han tenido lugar recientemente”, dijo Pujols en un comunicado, a través de su agente Dan Lozano. “Estas situaciones nunca son fáciles y no es algo que sucedió de la noche a la mañana”.

Casados desde hace 22 años, la pareja tiene cinco hijos y, según los informes, Pujols, de 42 años, está solicitando la custodia compartida de sus tres hijos menores.

“Estoy agradecido por los cinco hermosos niños que trajimos a este mundo y sigo comprometido a criarlos en un ambiente amoroso y seguro”, dijo Pujols.

Pujols no entró en detalles sobre el divorcio, pero dijo que se ha apoyado en el Señor durante el proceso.

“Como cristiano devoto, este es un resultado que nunca quise que sucediera”, dijo Pujols. “Durante muchos largos días y noches, oré, pidiéndole al Señor su guía”.