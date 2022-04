Rachel Balkovec debuta como mánager y gana

Ovacionada por muchos fanáticos que acudieron a atestiguar el momento histórico, Rachel Balkovec debutó el viernes con un triunfo, como la primera mujer manager de la filial de un equipo de las Grandes Ligas.

Balkovec guio a los Tarpons de Tampa, filial de los Yanquis de Nueva York en la Clase A, hacia una victoria de 9-6 sobre Lakeland.

“Nunca había escuchado que mi nombre se coreara así”, mencionó. “Fue muy divertido. ”Sólo veo y es como si yo estuviera sentada en el graderío hace 15 o 20 años, así que fue algo muy agradable".

Tras las felicitaciones por el triunfo, Balkovec recibió como obsequio la pelota con la que se logró el último out. Y ella aportó también algunas reliquias.

Entregó su jersey y gorra, que se exhibirán en el Salón de la Fama.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/09/un-grupo-de-personas-con-casco-y-bate-de-béisbol-fea14589.jpg La mánager de los Tampa Tarpons, Rachel Balkovec, a la derecha, conversa en el banquillo con los lanzadores Juan Carela, a la izquierda, y Yon Castro, mientras hace su debut como mánager de ligas menores de los Tarpons, una filial Single-A de los New York Yankees, antes del partido contra los Lakeland Flying Tigers, el viernes 8 de abril de 2022, en Lakeland, Fla. Balkovec es la primera mujer en dirigir un equipo de béisbol profesional. (AP/PHELAN M. EBENHACK)

Mirando en retrospectiva su travesía rumbo a su primer encuentro, Balkovec reflexionó sobre la discriminación que experimentó antes de este hito.

Balkovec, de 34 años, realizó una rueda de prensa en Steinbrenner Field el viernes antes que la filial de ligas menores de los Yanquis de Nueva York sostuviera una sesión de entrenamiento previo a su viaje de 40 millas en autobús para su primer duelo de la temporada en la Liga Estatal de Florida.

“Han sido 10 años de arduo trabajo hasta este punto”, dijo Balkovec. “Las cosas han evolucionado. Fui abiertamente discriminada en ese entonces. Algunas personas me dicen que no diga eso, pero es sólo parte de lo que sucedió y creo que es importante decirlo porque me permite saber cuánto ha cambiado”.

“Entonces, discriminación descarada, eso fue en 2010, y ahora aquí estamos 12 años después y estoy sentada aquí en una conferencia de prensa como manager”, agregó Balkovec.

Balkovec ha roto varias barreras en su camino hacia el cargo. Fue la primera mujer en trabajar como entrenadora de fuerza y acondicionamiento de ligas menores de tiempo completo, y luego la primera en ser entrenadora de bateo de tiempo completo en las menores con los Yanquis.

Los Yanquis anunciaron su contratación como manager de ligas menores en enero.

Balkovec, exreceptora de softbol en Creighton y Nuevo México, consiguió su primer trabajo en el béisbol profesional con los Cardenales de San Luis, como entrenadora de fuerza y acondicionamiento de ligas menores en 2012.

Balkovec se unió a los Astros de Houston en 2016. Fue contratada como coordinadora de fuerza y acondicionamiento de América Latina y luego fue entrenadora de fuerza y acondicionamiento en la filial de categoría Doble A en Corpus Christi.

Se unió a la organización de los Yanquis como entrenadora de bateo de ligas menores en 2019.

Balkovec, que se perdió su debut como entrenadora en la pretemporada luego de recibir un pelotazo en el rostro durante un entrenamiento el 22 de marzo, llegó 10 minutos antes para la sesión de prensa del viernes. Sus padres también asistieron.

“En general, me siento muy emocionada”, indicó Balkovec. “Me siento emocionada porque, afortunadamente, estoy en el mejor de los casos posibles para aceptar un papel como este, porque tuve muchos de estos jugadores el año pasado y ya los conozco. Estoy emocionada por lo que va a suceder esta noche, pero también emocionada por la temporada porque siento que estos son mis muchachos”.