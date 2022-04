Willy Adames la saca y Milwaukee gana primero

https://diariolibre.blob.core.windows.net/images/2022/04/10/un-jugador-de-béisbol-se-prepara-para-golpear-la-pelota-e473143b.jpg

Willy Adames, de los Cerveceros de Milwaukee, fuerza el out frente a Michael Hermosillo (32), de Cachorros de Chicago, en la segunda base y después lanza a primera para completar una doble matanza, durante la quinta entrada del juego de béisbol, el domingo 10 de abril de 2022, en Chicago. (AP Foto/David Banks) (THE ASSOCIATED PRESS)