Con rectas hasta 102 millas, Johan Durán se adueña del cierre en Minnesota

Tras la salida de Taylor Rogers hacia San Diego, no estaba claro cómo quedaría el panorama en torno al noveno inning para los Mellizos, de acuerdo a un reporte de Do-Hyoung Park, que cubre el equipo para MLB.com.

El dominicano Jhoan Durán recibió su primera oportunidad de hacerse con ese puesto en la victoria por 4-0 de Minnesota del lunes – y respondió haciendo historia, lanzando la recta más rápida que se haya registrado para los Mellizos, alcanzando las 102 millas por hora.

“Estoy contento por no tener que batear. Te lo digo”, confesó el manager de Minnesota, Rocco Baldelli. “Sé que todos los coaches pensaron lo mismo al verlo, tal vez hasta los jugadores también. Pero no he visto 102 mph muy seguido. Sé que los muchachos tiran duro en la actualidad, pero eso está en otro nivel”.

Durán es uno de cuatro lanzadores de los Mellizos en la era del seguimiento de los pitcheos (desde 2008) que supera los tres dígitos de velocidad, uniéndose a los dominicanos Juan Morillo y Jorge Alcalá, más el venezolano Brusdar Graterol.

Antes del juego del lunes, sólo tres pitcheos en la historia de los Mellizos habían alcanzando 101 mph o más – dos de Graterol y otro de Morillo. Durán hizo seis en la novena entrada del lunes.

Pero, ¿hasta dónde podría llegar Durán?

“Lo que Dios me permita lanzar”, dijo el monticular de 24 años.

Ese tipo de repertorio es el que podría asegurarle el puesto de cerrador del equipo.

“No me han dicho nada sobre un puesto en específico”, señaló Durán, quien fue abridor durante la mayor parte de su carrera en las menores. “No me han dicho nada de eso. Tampoco lo estoy esperando. Sólo trato de hacer mi trabajo cada vez que escucho mi nombre”.