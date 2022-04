Kershaw tras ser sacado lanzando siete entradas perfectas: “Fue la mejor decisión”

Clayton Kershaw sabía que lo inevitable pasaría. El tres veces ganador del Cy Young de la Liga Nacional lució su antigua forma el miércoles, en el triunfo 7-0 de los Dodgers sobre los Mellizos, lanzando siete entradas perfectas en su primera apertura del 2022. Había hecho 80 pitcheos y parecía estar en camino a completar su segundo sin hit y tal vez el primer juego perfecto en su carrera de 15 años con Los Ángeles.

Pero Kershaw tenía que considerar la lesión en su antebrazo izquierdo con el que tuvo que lidiar el año pasado, y la inyección rica en plaquetas que recibió en octubre que retrasó su preparación en el receso de campaña.

Entonces, Kershaw sabía que el manager Dave Roberts le pediría la bola.

“Culpen el paro patronal. Cúlpenme a mí por no haber podido agarrar una pelota hasta enero”, dijo el zurdo de 34 años, quien lanzó un juego sin hit ni carrera en el 2014 ante los Rockies. “Mi slider estuvo horrible en los últimos dos innings. No tenía el mismo agarre. Era el momento”.

Alex Vesia lo relevó y permitió un sencillo ante el dominicano Gary Sánchez en la octava entrada, para terminar con el juego perfecto y el no-hitter.

“Me gusta la idea de prevenir carreras en contra en un juego en particular”, comentó Roberts. “Este puesto no es bueno, en cuanto a toma de decisiones se refiere. Pero al final, tengo que tomarlas. Creo que fue la mejor decisión, tanto para el club como para el jugador. Me siento bien al respecto. Pero esos muchachos me lo complican. Tenemos jugadores muy buenos”.

Ciertamente, la salud de Kershaw fue un motivo de peso en la decisión.

“Es muy honesto y comprensivo sobre su situación física, sobre cómo se estaba sintiendo y lo que estaba en juego – la victoria, el sin hit y un potencial problema físico. Todo eso importa”, dijo Roberts. “No hay una respuesta absoluta, pero en este caso para mí estaba clara”.

Kershaw reconoció que le hubiese gustado seguir en la lomita, pero aceptó que fue la “mejor decisión”.

“Al final del día, son cosas individuales. Metas egoístas”, dijo Kershaw. “Estamos intentando ganar. Para eso estamos aquí. Por mucho que me hubiese gustado, había hecho 75 pitcheos en un juego simulado. No había llegado a seis innings, ni hablar de siete. Claro, me hubiese encantado, pero tal vez tenga otra oportunidad, ¿Quién sabe?”.

Para Kershaw, incluso estar en esa posición era una historia en sí misma. Se perdió más de dos meses la temporada pasada por una inflamación en el antebrazo izquierdo. Regresaría en septiembre para hacer cuatro aperturas, pero necesitaba la inyección y luego se perdió la postemporada. Como resultado, no comenzó a lanzar de nuevo hasta principios de enero.

En la mayoría de las temporadas bajas, Kershaw volvería a comenzar solo unas pocas semanas después de la temporada. Pero también estaba considerando cambiar de equipo por primera vez en su carrera, explorando opciones con los Rangers antes de que el gerente general de los Dodgers, Andrew Friedman, hiciera una llamada tan pronto como terminó el cierre patronal.

“Había muchas incógnitas para él”, dijo el receptor Austin Barnes, quien estaba detrás del plato por Kershaw y también conectó su segundo jonrón de la temporada como parte de los jonrones consecutivos de los Dodgers en el partido. octavo. “Su salud, el flexor. Y luego llegó la primavera y estaba listo para rodar. Eso fue una sorpresa para mí, lo bien que se veía en la primavera y luego llevarlo es grande para nosotros y grande para los Dodgers”.

Kershaw estuvo encerrado desde el comienzo de los entrenamientos de primavera. En cuatro salidas, permitió solo cuatro carreras limpias y anotó 13 ponches en 11 2/3 entradas. Roberts dijo que Kershaw también comenzó a usar su curva y su cambio con más frecuencia.

Pero fue el control deslizante lo que mantuvo a los Mellizos fuera de balance el miércoles, ya que Kershaw acumuló 11 ponches con él, la mayor cantidad de ponches en un juego con ese lanzamiento en su carrera. También dibujó 17 swings y falla con el control deslizante.

“Kershaw salió y fue tan impresionante como cualquier lanzador que verás en este juego”, dijo el manager de los Mellizos, Rocco Baldelli. “Su control deslizante fue un lanzamiento que creo que de alguna manera se apoderó del juego durante un período realmente largo”.