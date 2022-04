Grandes Ligas celebra hoy el 75 aniversario del debut de Jackie Robinson

A 75 años de haber debutado con los Dodgers de Brooklyn y así roto la barrera racial en las Grandes Ligas, Jackie Robinson tendrá ahora su nombre en un letrero de una calle de la Ciudad de Nueva York, su número en uno de los rascacielos más emblemáticos del mundo y su recuerdo honrado en los terrenos de juego de Grandes Ligas y Pequeñas Ligas a lo largo de los Estados Unidos.

Desde la ciudad natal de Robinson en Cairo, Georgia, pasando por la Ciudad de Nueva York--donde cambió el juego y el mundo hasta Los Angeles -- donde se crio y donde los Dodgers tienen su sede, la importancia de Robinson para el béisbol y para la sociedad será celebrada el viernes con el Día de Jackie Robinson más ambicioso hasta la fecha.

EN NUEVA YORK

Los miembros del Salón de la Fama Ken Griffey Jr., el panameño Mariano Rivera y Joe Torre estarán entre las luminarias del béisbol que acompañarán al Comisionado de MLB, Rob Manfred, y a Sonya Pankey, la nieta mayor de Jackie y Rachel Robinson y asesora de MLB, en actividades en honor al histórico debut de Robinson el 15 de abril de 1947 con los Dodgers de Brooklyn en la Gran Manzana.

En punto de las 7:30 a.m. ET, en la plaza peatonal de Times Square ubicada en la Calle 44 y la Avenida 7, Griffey, Rivera, Torre, CC Sabathia, Willie Randolph y Butch Huskey estarán presentes mientras tantos como 50 jovencitos en representación de los cinco distritos de la Ciudad de Nueva York tomarán parte en un evento especial de béisbol y sóftbol de Play Ball. Los programas incluirán BedStuy Sluggers de Brooklyn, DREAM Charter Schools de Manhattan, Castle Hill Little League & RBI Program del Bronx, Mid-Island Little League de Staten Island y Greater Allen A.M.E. Cathedral de Queens.

Después del evento de Play Ball, a las 9:30 a.m., Manfred, Pankey y Griffey estarán entre los oradores en una conferencia de prensa en Duffy Square, durante la cual se revelará que una porción de la Calle 42 se llamará, de manera temporal, Jackie Robinson Way. El letrero con el nombre será colocado de manera oficial en la Calle 42 y Broadway por la tarde y posteriormente será llevado al Salón de la Fama de Grandes Ligas en Cooperstown, Nueva York, después del Día de Jackie Robinson.

Al mediodía, Sabathia, Rivera, Torre, Huskey y la nieta de Jackie, Meta Robinson, asistirán a la ceremonia de iluminación en el Empire State Building. La famosa torre será decorada con luces de color azul y blanco y exhibirá el Nro. 42 rotando sobre la misma.

EN CADA JUEGO DE MLB

La celebración de este año representa no sólo el 75to aniversario del debut de Jackie, sino también el 25to aniversario del anuncio del entonces comisionado de Grandes Ligas, Bud Selig, de que el Nro. 42 de Robinson sería retirado en todos los equipos y estadios de MLB. A 10 años de esa decisión histórica, en el 2007, Griffey solicitó y recibió permiso para portar el Nro. 42 en el Día de Jackie Robinson y otros cuantos jugadores hicieron lo mismo. Y en el 2009, la práctica de cada jugador, coach y manager de vestir el Nro. 42 en sus uniformes el 15 de abril se convirtió en una nueva tradición.

Dicha tradición continuará este año, pero con un giro. En honor al 75 aniversario, no sólo el personal sobre el terreno portará el Nro. 42 en sus uniformes, sino que ese 42 también llevará el color azul “Dodger Blue”, sin importar los colores del equipo.

Es una manera pequeña, pero significativa, de honrar al hombre y al equipo que cambió todo.

EN LOS ÁNGELES

La viuda de Jackie, Rachel, quien cumplirá 100 años de edad este año, estará presente en el Dodger Stadium, donde los Dodgers enfrentarán a los Rojos en punto de las 10:10 p.m. ET.

Previo al partido, el piloto de los Dodgers, Dave Roberts, llevará a todo su equipo a la estatua de Robinson ubicada en la entrada principal del jardín central para rendirle tributo al ícono beisbolero. Representantes de The Players Alliance y los ex All-Stars Curtis Granderson y Edwin Jackson también estarían presentes.

EN CAIRO, GEORGIA

Cairo, donde Robinson nació el 31 de enero de 1919, tendrá un visitante especial en el Día de Jackie Robinson – el trofeo de la Serie Mundial. Los Bravos estarán enviando su galardón del 2021 para que los jovencitos del Jackie Robinson Boys & Girls Club del Condado Cairo-Grady (el único Boys & Girls Club en el país que lleva el nombre de Jackie) puedan disfrutarlo.

OTROS TRIBUTOS DESTACADOS

En una llamada de acción única para la comunidad de béisbol y sóftbol de los Estados Unidos, MLB ha provisto los lineamientos para tener ligas comunitarias – incluyendo aquellas en los mercados de clubes de MLB y Ligas Menores, Pequeñas Ligas, Reviving Baseball in Inner Cities, Pony, Dixie, Ripken y otras ligas – para jugar un total de 42 entradas durante el fin de semana del 15 al 17 de abril. Las ligas compartirán contenido de sus juegos (utilizando el hashtag #Jackie42) en las redes sociales y muchas serán reconocidas en @PlayBall (vía Twitter e Instagram) y en PlayBall.org.

En la cadena MLB Network, un nuevo segmento, “Remembering Jackie” (“Recordando a Jackie”), con Harold Reynolds como anfitrión, incluirá nuevas entrevistas con Selig, el ex presidente de los EE.UU. Bill Clinton, Bo Jackson y Spike Lee acerca del legado de Robinson en el béisbol y en la sociedad. El segmento especial será transmitido durante “MLB Central” y “MLB Tonight.”