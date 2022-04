CJ Cron conecta dos jonrones en triunfo de Rockies de Colorado

https://diariolibre.blob.core.windows.net/images/2022/04/17/jugador-de-futbol-americano-38515f77.jpg

From left, Colorado Rockies left fielder Sam Hilliard, center fielder Yonathan Daza and right fielder Connor Joe celebrate the teams win over the Chicago Cubs in a baseball game Saturday, April 16, 2022, in Denver. (AP/DAVID ZALUBOWSKI)