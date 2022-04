Freeman pega 4 hits y Dodgers concretan barrida sobre Rojos

https://diariolibre.blob.core.windows.net/images/2022/04/18/un-jugador-de-béisbol-con-espectadores-6f8d3420.jpg

Brandon Drury, derecha, de los Rojos de Cincinnati, es puesto fuera en el plato por el receptor de los Dodgers de Los Ángeles Will Smith, en jugada de doble matanza en el octavo inning del partido del domingo 17 de abril de 2022, en Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill) (THE ASSOCIATED PRESS)