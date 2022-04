Los Orioles anotan cinco veces en la 8va y blanquean a Yanquis

https://diariolibre.blob.core.windows.net/images/2022/04/17/un-jugador-de-béisbol-con-espectadores-97ea113f.jpg

El campocorto Jorge Mateo, de los Orioles de Baltimore, lanza a primera pero no logra poner fuera a Aaron Hicks, de los Yanquis de Nueva York, en el tercer inning del partido del domingo 17 de abril de 2022, en Baltimore. (AP Foto/Nick Wass) (THE ASSOCIATED PRESS)