Pujols tras el jonrón 681: “No tienes éxito solo por el talento, se requiere mucho trabajo y estudio”

En temporada 22 y última en las Grandes Ligas, Albert Pujols explica que trabaja más duro que nunca para seguir diseñando un plan de juego antes de pisar la caja de bateo, de acuerdo a una nota de John Denton publicada en el sitio oficial de las Grandes Ligas en la Internet.

Entre sus cientos de batazos en la jaula, sus horas de trabajo de video previo al juego y la clase magistral que imparte en el dugout mientras narra secuencias de lanzamiento, el futuro miembro del Salón de la Fama dijo que hay un método para sus impresionantes estadísticas y una razón definitiva por la que todavía tiene éxito a los 42 años.

El domingo por la tarde, Pujols experimentó el éxito cuando su intensa preparación chocó con la oportunidad presentada por Aaron Ashby de Milwaukee colgando un control deslizante de 81.7 mph en la tercera entrada. Pujols aprovechó el error, enviando la pelota a 426 pies a una velocidad de salida de 109.9 mph hacia los asientos del jardín izquierdo en la eventual derrota de los Cardenales por 6-5 ante los Cerveceros en el American Family Field.

Para que sucediera ese singular momento asombroso en el final de la serie contra los Cerveceros, se hizo mucho trabajo de fondo antes de lo que resultó ser el jonrón 681 de la carrera de Pujols.

“He jugado este juego durante mucho tiempo y no se trata solo de salir y batear”, dijo Pujols. “Tienes que tener un plan de juego. Nunca doy eso por sentado, incluso después de 22 años. Aprovecho la tecnología que tenemos, salgo y confío en mi trabajo. Cuando confío en mi trabajo, algo bueno puede suceder. Si no sucede, eso es solo parte del juego, y paso la página y me preparo para el próximo [turno]”.

La enorme influencia de Pujols en los Cardenales ya se puede ver más allá de los dos gigantescos jonrones que conectó esta temporada contra lanzadores zurdos. La explosión del domingo ayudó a aumentar la cantidad de lanzadores a los que conectó jonrones a 442, siete menos que el récord histórico de Barry Bonds.

Incluso con su explosión de tres carreras empatando momentáneamente el juego, el mejor turno al bate de Pujols del día podría haber sido la base por bolas que obtuvo del preparador estrella de Milwaukee, Devin Williams, para impulsar un rally en la octava entrada. Después de ver lo que hizo Pujols, Paul DeJong y el bateador emergente Corey Dickerson ayudaron de manera similar a Williams en el conteo y obtuvieron bases por bolas que permitieron a San Luis acercarse a una carrera.

Ahora, como bateador designado con tiempo extra en el dugout, Pujols trabaja constantemente con sus compañeros de equipo para asegurarse de que sigan el juego y estudien sus tendencias. Ese es un truco que Pujols dijo que aprendió al principio de su carrera cuando irrumpió en las Grandes Ligas en 2001, creando 10 temporadas consecutivas de bateo de .300 con al menos 30 jonrones y 100 carreras impulsadas.

“No tienes tu éxito solo por el talento”, dijo Pujols. “Hay mucho trabajo que tienes que hacer, estudiar el juego, ver cómo va el juego y no solo sentarte en el banquillo y charlar.

“Nunca sabes cuándo llegará tu oportunidad y mi trabajo es asegurarme de que estos muchachos estén listos para comenzar. Tal vez haya una posibilidad o una situación en la que un tipo salga y necesitemos un gran golpe, pero si no está concentrado en lo que está sucediendo durante siete u ocho entradas, no estará listo para ese turno al bate. Eso es algo que aprendí al principio de mi carrera, tuve éxito con eso y me lo estoy pasando bien con estos muchachos. Me alegra que estén abiertos a [hacer] preguntas y [ser receptivos a] lo que tengo que decir”.

DeJong, cuya base por bolas de seis lanzamientos en el octavo llenó las bases, se maravilla de cómo Pujols sienta las bases para su éxito con su estudio constante.

“Tiene tanta confianza en su enfoque y su zona y atacando su zona, que ni siquiera se inmuta ante los balones fuera de la zona”, dijo DeJong. “Supe después de la primera entrada cuando se ponchó con las bases llenas, que iba a hacer algo grandioso después de eso, porque nunca está satisfecho. Su mentalidad sobre el juego y la forma en que lo ve es especial”.

Lo que también tiene de especial a Pujols es su voluntad de adaptar su postura y su trayectoria de swing durante los últimos 22 años. A diferencia de principios de su carrera, cuando Pujols golpeaba desde una posición agachada con una base de piernas ancha, ahora levanta la pierna delantera para crear impulso en la parte inferior del cuerpo.

La patada en la pierna, dijo Pujols, fue producto de las lesiones en la rodilla y el pie que experimentó hace años. Ahora, a través de horas de trabajo en jaula y video, Pujols ha descubierto cómo reinventar por completo su swing. Y, como lo demuestra el gran éxito del domingo, es un swing que todavía tiene un gran impacto.

“Con la carga que estoy poniendo en mi mitad inferior ahora, es difícil imitar un swing de hace 21 años”, dijo Pujols. “Tengo que usar lo que tengo ahora y poner eso en mi trabajo. Aprendí en los últimos dos o tres años a adaptarme a lo que tengo ahora, y seguirlo”.

