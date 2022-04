Canó sobre la suspensión por dojape: "No hay palabras para describir lo mal que me sentí"

Robinson Canó finalmente se ha abierto a hablar en público sobre su positivo a dopaje. Lo hizo con The New York Post y allí confesó el infierno que vivió durante ese año de suspensión que cumplió y que le costó US$24 millones.

Canó dijo que estaba devastado cuando se enteró de su suspensión y "decepcionado conmigo mismo", y agregó que "falló" a sus fanáticos, a su República Dominicana natal y a los jugadores jóvenes que lo admiraban.

“Para ser honesto, eso es algo que no tienes palabras para describir lo mal que te sientes, no solo como atleta sino como persona. Quieres desaparecer”, dijo.

Regresó a su ciudad natal de San Pedro de Macorís para pasar un año de purgatorio y penitencia, que pasó haciendo ejercicio, jugando pelota de invierno, siendo padre a tiempo completo y luchando contra su primer ataque de melancolía.

“Ahora sé lo que se siente cuando alguien tiene depresión”, dijo sobre un sentimiento tan desconocido que buscó a tientas por un minuto para encontrar la palabra en inglés.

Canó se negó a buscar ayuda profesional o a contarles a sus seres queridos sobre sus batallas de salud mental.

“No, no quiero hablar con nadie. No quiero decirle a nadie. No quería que mi familia me viera así. Soy el chico más feliz siempre sonriendo. No quiero quitar eso. No quiero que mis hijos me vean así. Cuando estoy con mis hijos, trato de ser el hombre más feliz de la vida”, dijo, dando crédito a sus hijos, Robinson, 11 y Galia, 5, por ayudarlo a salir de su depresión emocional.

Siguió de cerca la temporada 2021, sintonizando todos los juegos de los Mets, a menudo solo en su habitación.

“Todos los días, me siento y veo el partido. Es difícil verlo en la televisión y saber que tienes el talento y la capacidad para estar ahí. No solo el rendimiento, sino ser un líder en el clubhouse”, dijo, y agregó: “A veces lloré”.

Se sintió animado por las llamadas del exmánager Luis Rojas, quien se acercaba, ocasionalmente hablando con sus compañeros de equipo en FaceTime.

Canó se preparó para la indiferencia en casa o, peor aún, los enfrentamientos en público.

“Yo diría ‘Robby, si alguien dice algo, sigue caminando. No hagas caso’. Eso comienza a pasar por tu cabeza”, dijo comparándolo con desconectarse de los fanáticos agresivos en Boston o Filadelfia.

Pero nada de eso ocurrió. Dijo que se mantuvo cerca de su familia extendida y apenas salió de su casa al principio, solo para entrenar y transportar a sus hijos.

“Una cosa que aprendo de esto es cómo ser padre. Con mis hijos siempre estoy jugando, así que nunca tuve la oportunidad de llevarlos a la escuela. Esos fueron los momentos que realmente disfruté el año pasado”, dijo, y agregó que vivirá en Long Island para que sus hijos tengan un jardín cuando lo visiten.

Desarrolló un régimen de entrenamiento religioso, despertándose todas las mañanas a las 5:15 para entrenamientos de velocidad en la pista y adhiriéndose a una práctica regular de yoga. Pasó un tiempo en la academia de béisbol de su padre, que entrena a jóvenes prospectos de toda América Latina. Y jugó pelota invernal, incluso en la Serie del Caribe.

Al reportarse a al campo de entrenamientos de los Mets en Port St. Lucie, Florida, se acercó a un puñado de compañeros de equipo de los Mets, incluidos Pete Alonso, Jacob deGrom, Max Scherzer, Brandon Nimmo y Francisco Lindor.



“Los llamé y me disculpé por lo que pasó”, dijo Cano a The Post. “Como jugadores veteranos, merecen ese respeto”.

Pero por lo que se está disculpando es por el elefante en la habitación. El segunda base no puede abordarlo, citando razones legales. En noviembre de 2020, el ocho veces All-Star fue suspendido por 162 juegos luego de dar positivo por drogas para mejorar el rendimiento. Esta fue su segunda ofensa y le costó en muchas áreas, incluyendo su lugar alguna vez seguro en el Salón de la Fama.

Ahora, le quedan dos años y US$48 millones en su contrato con los Mets, un equipo que lo ha vuelto a abrazar.

"¿Que se supone que hagamos?" dijo el manager de los Mets, Buck Showalter, durante el entrenamiento de primavera. “No estamos planeando golpearlo todos los días. Quiero decir, ¿cuál es el retorno allí? Lleva nuestros colores.

Canó dijo que está "agradecido" por la recepción, ya que se embarca en una gira de disculpas no oficial que se extiende a los fanáticos y compañeros de equipo por igual.

Es un territorio desconocido para el dos veces ganador del Guante de Oro. A lo largo de su carrera en las Grandes Ligas de Béisbol, que lo ha llevado del Bronx a Seattle y ahora a Queens, ha jugado junto a personalidades polémicas o descomunales que cortejaban tanto a las páginas de deportes como a las de chismes. Pero Canó, quien aún luce un promedio de bateo de .302 en su carrera, siempre ha preferido pasar desapercibido y comunicarse con su heroísmo en el diamante.

“Nunca me abro a hablar con la gente para decirle cuánto amo el béisbol. Para mí, cuanto menos pueda hablar, mejor. Vine aquí para jugar el juego y no solo ir por ahí y decir lo que me gusta y lo que no me gusta”, dijo.

Pero si alguna vez hay un momento para mostrar al humano detrás de su megavatio sonrisa, es ahora.

A su llegada a los entrenamientos de primavera, primero se dirigió al equipo como una unidad.

“Es un momento duro. Tienes que sentarte frente a tus compañeros de equipo y disculparte y hablar con ellos. Es más difícil que jugar béisbol”, dijo. “Esto es algo para lo que no preparas una declaración. Tienes que decirlo desde el corazón. Estoy feliz de estar de vuelta y quiero estar aquí para ayudar a este equipo. Lo más importante era no ser una distracción para el equipo. Especialmente este equipo, tienen algunas caras nuevas. Quieren ganar. Ellos gastan el dinero. No quiero ser como un extraño donde nadie quiere hablar conmigo o los muchachos están esperando, '¿Cuándo se va a disculpar?' ”

“A veces pone a los muchachos y le digo: 'Hola, ¿cómo estás? Seguir luchando. Los apoyo, muchachos’”. En una llamada con un entrenador del bullpen, deGrom saltó al teléfono. “Significó mucho. Podría decir 'No quiero hablar' o irse. Eso fue realmente genial”.

Los negocios

Acercándose al ocaso de su carrera, Canó, quien tiene un anillo de Serie Mundial, ha comenzado a sentar las bases para su vida posterior al béisbol. Él está buscando construir un complejo deportivo para jóvenes desfavorecidos, un complemento de su RC22 Dream School, que enseña a niños de 3 a 5 años. Y en un movimiento poco ortodoxo para un pelotero, Canó también ingresó en el negocio de la gestión de residuos.

“Mi pueblo es conocido como uno de los pueblos más sucios de Dominicana. Odio decir eso”, dijo sobre San Pedro de Macorís, que ha producido una cantidad abrumadora de jugadores de Grandes Ligas, incluidos Sammy Sosa y Alfonso Soriano. “Estaba harto de eso. [Ahora] la gente dice que nunca lo había visto tan limpio en los últimos 20 años”.

Compró una flota de 28 camiones, adornados con sus iniciales "RJC" que se pueden ver en toda su ciudad natal. Además, invirtió más de $16 millones en una instalación de reciclaje.

“Quiero hacer algo cuando termine el béisbol. No quiero estar en el campo de inmediato. Investigué y tenemos esta empresa de reciclaje de plástico”.

Cuando se trata de béisbol, Canó sabe que no puede usar uno de sus camiones para limpiar su reputación, como lo hizo con su ciudad. Tendrá que hacer eso con acciones dentro y fuera del campo. Está bateando solo .217 al principio de la temporada, aunque conectó un jonrón en el primer partido en casa en Jackie Robinson Day, el jugador pionero por el que fue nombrado.

“No piensas en tu legado. No tienes tiempo para pensar en nada. Lo único que quieres es volver a jugar. Eso es algo que dejaré a los fans”, dijo. “Haré lo que esté en mis manos para que aplaudan y animen a Robby de nuevo”.

Diario Libre Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.