Alou dice que República Dominicana superará en calidad el béisbol de Estados Unidos

La República Dominicana tiene las condiciones para ser el líder del béisbol en todo el mundo. Es la consideración, o “la profecía» que expresa el legendario hombre de béisbol, Felipe Rojas Alou.

«Pero creo que nosotros vamos a ser número uno del mundo y le vamos a pasar a Estados Unidos en calidad», señala el asistente especial de operaciones de béisbol del equipo de Grandes Ligas, los Gigantes de San Francisco.

«No lo voy a ver quizás por mi edad, pero es una profecía», señaló Rojas Alou.

Para el veterano dirigente, exestudiante de la entonces Universidad de Santo Domingo (conocida como la UASD) el béisbol es como si estuviera en el ADN del dominicano. Como si estuviera dando una cátedra, Rojas Alou señala que «el béisbol dominicano ha sido forjado como una columna con raíces y bases sólidas de la cual formamos parte todos los jugadores dominicanos».

Y eso incluye «hasta los que han jugado en academias solamente», con un grupo encabezado por los que han llegado al Salón de la Fama de Cooperstown.

Más protagonistas

Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr. y Fernando Tatis Jr. son tres nombres sonoros de domninicanos en Grandes Ligas.

El exmánager de los Expos de Montreal (1992-01) y los Gigantes de San Francisco (2003-06) señala que la lista es grande y vienen muchos más.

No solo los que están en las academias o en las ligas menores en el sistema estadounidense, sino también niños considerados futuras estrellas.

Puso de ejemplo el caso de un señor que tenía un hijo el cual consideró que iba «a ser una estrella», narra Rojas Alou. «Y le dije cuándo lo van a firmar el muchacho y qué edad tiene y me dijo tiene ocho años».

Eso dejó impactado a la leyenda dominicana de este juego. «Aquí miren se están criando para ser estrellas. Esa cantera va en aumento y esa columna está formada por todos los que hemos jugado y que tiene una zapata tan profunda y tan sólida, que va a llegar al infinito, se lo digo yo», apuntó.

Sobre Venezuela

En otras latitudes de América también crece el béisbol, como es el caso de Venezuela, pero pese a tener más habitantes, no sobrepasará a República Dominicana.

«Por ahí hay otros países que están, por ejemplo Venezuela, que está produciendo muchos jugadores buenos, pero creo que siempre van a quedar a la zaga de nosotros», sostuvo Rojas Alou.

Felipe Alou y Cooperstown

¿Debería Alou ser inmortal de Cooperstown? El dirigente en sus propias palabras considera que no. «Porque en realidad los números míos como jugador no son de Salón de la Fama y los de mánagers de ganar mil y poco de juego por encima de .500», dijo Alou durante una visita que realizó al Ministerio de Deportes, acompañado de su hermano Jesús Rojas Alou. Pero encuentra una vía para ser exaltado: «Lo que sí yo creo, y quizás ocurra algún día, es que la familia entre al Salón de la Fama, por lo menos los tres (hermanos Alou, Felipe, Mateito y Jesús) que jugamos juntos que, eso nunca se ha visto y es muy difícil que se vuelva a ver porque ya la gente no tiene tantos hijos y si los tiene, tiene que ser peloteros de Grandes Ligas que es difícil también». Y esa hazaña será, entiende, «muy difícil de igualar, a menos que alguien tenga 25 hijos y le salgan tres o cuatro peloteros». Otras trilogías de hermanos en la historia de Grandes Ligas son Vince, Dom y Joe DiMaggio; Cloyd, Ken y Clete Boyer; Héctor, José y Tommy Cruz y Bengie, José y Yadier Molina, para mencionar estos casos.