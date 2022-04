En suspenso, el hit 3.000 de Miguel Cabrera en Grandes Ligas

https://diariolibre.blob.core.windows.net/images/2022/04/23/hombre-con-uniforme-de-béisbol-con-espectadores-571e636c.jpg

El venezolano Miguel Cabrera, de los Tigres de Detroit, reacciona al ponchete que le aplicaron en la sexta entrada del partido contra los Yanquis de Nueva York, en Detroit, el jueves 21 de abril, en el que no pudo conseguir el hit número 3.000 de su carrera. (AP Foto/Paul Sancya) (THE ASSOCIATED PRESS)