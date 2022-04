Pete Rose: "Con las apuestas yo estaba 30 años adelantado en el tiempo"

Pete Rose entiende que el tiempo le ha dado la razón con el tema de las apuestas en el béisbol.

"Simplemente llegué en el momento equivocado", dijo Rose a USA TODAY Sports. "Tenía 30 años de anticipación".

El jardinero All-Star de los Colorado Rockies, Charlie Blackmon, se convirtió en el primer jugador activo de las Grandes Ligas en respaldar a una casa de apuestas. Es una asociación en la que Blackmon será embajador en campañas de marketing, promociones, contenido de redes sociales y eventos para la casa de apuestas deportivas en línea con sede en Colorado.

“El béisbol está más o menos en la cama con los juegos de azar ahora”, dijo Rose.

Rose, el rey de los hits de todos los tiempos, comprende la ironía del trato de Blackmon con MaximBet. Rose recibió una suspensión de por vida del béisbol en 1989 cuando una investigación reveló que apostaba en juegos de béisbol mientras dirigía a los Rojos de Cincinnati. Aceptó un lugar permanente en la lista de inelegibles del béisbol y, dos años después, el Salón de la Fama votó para excluir a todas las personas de la lista de inelegibles permanentes.

Rose ha solicitado la reincorporación con tres comisionados diferentes, pero su estado permanece sin cambios.

El único cambio ha sido la posición de MLB sobre las apuestas. Ahora abraza abiertamente la industria del juego, anunciando en transmisiones de televisión, con casas de apuestas deportivas permanentes planificadas en los terrenos de tres estadios de béisbol diferentes.

MLB todavía prohíbe a los jugadores y oficiales de equipo apostar en el deporte, pero con los acuerdos de marketing y patrocinio con casas de apuestas ahora abiertos a los jugadores, ciertamente Rose puede argumentar que una suspensión de 33 años es castigo suficiente.

“Me equivoqué cuando hice lo que hice, ¿de acuerdo? No puedo recuperarlo”, dijo Rose. “Sin embargo, desearía que el béisbol me diera la oportunidad de estar en la boleta [del Salón de la Fama]. No, ponme a mí, deja que los escritores decidan. He estado suspendido desde el 89, hace 33 años. Eso es un largo tiempo. Y para ser honesto contigo, probablemente me costó $100 millones. No me quejo, solo digo que he sido castigado con bastante severidad”.

Rose, que mira dos o tres partidos de béisbol al día, sigue participando en podcasts sobre juegos de apuestas tres o cuatro días a la semana y dice que el año pasado acertó en el 75 % de sus pronósticos. El juego es un gran negocio, y no culpa al béisbol por querer una parte del lucrativo pastel.

"El béisbol se ha dado cuenta de que hay mucho dinero en la industria del juego", dijo Rose, "y pueden beneficiarse al obtener su parte justa".

Rose, quien dice que todos los días de su vida los dedica a ver deportes, cree que algunos de los próximos cambios en las reglas del béisbol pueden deberse a la influencia de las apuestas. La zona de strike automatizada parece venir simplemente para los jugadores que quieren apostar en cada lanzamiento, eliminando el elemento humano del juego. ¿Quién quiere ser el árbitro del plato que se pierde un par de llamadas de strike al final del juego y ser objeto de acusaciones de estar al acecho o, peor aún, de ser amenazado por los apostadores?

Las reglas más nuevas que se espera que se implementen en 2023 son un reloj de lanzamiento, restricciones en los turnos y bases ampliadas.

“Cuando hables de béisbol, dime un cambio de regla en los últimos cinco u ocho años que haya hecho que el béisbol sea mejor para mí y para ti”, dice Rose. “No se te permite interrumpir la doble matanza. No está permitido deslizarse hacia el receptor. No está permitido lanzar adentro.

“El béisbol cambia todas las reglas, pero lo único que no intentas cerrar es el momento del [improperio] juego. Ese es el divisor que atraviesa el país, cuánto duran los juegos de béisbol. Tienes muchos cambios de lanzamiento hoy, cuantos más cambios de lanzamiento tengas, más largo será el juego. Y no se olvide, hay seis minutos de comerciales en cada entrada de un juego de béisbol. Eso es 54 minutos por noche en comerciales. Ciertamente no van a eliminar los comerciales, entonces, ¿cómo vas a acelerar el juego?

Rose todavía ama el juego hoy, cree que la generación actual de jugadores es más grande, más fuerte y más rápida, pero solo desea que los juegos sean más cortos.

"Señor. [Rob] Manfred sabe lo que hace", dice Rose. "Es muy inteligente. Sé que hará lo mejor para el béisbol. Solo desearía que tratara de sentarse con un comité y descubrir cómo un juego puede tomar 2 horas, 15 minutos en lugar de 3 horas, 15 minutos. Las únicas personas que se besan son los concesionarios. Obtienes un perrito caliente extra o dos cervezas en el juego".