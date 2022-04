MLB: Los Yanquis también eran parte del robo de señas desde 2015

Major League Baseball multó a los Yankees de Nueva York con US$100,000 en 2017 por usar su sala de repeticiones y el teléfono del dugout para robar las señas de los oponentes durante las temporadas de 2015 y 2016 en lo que el comisionado Rob Manfred describió como una “violación material” de las reglas que rigen la sala de repeticiones.

El fallo se hizo público el martes, cuando los tribunales revelaron una carta que Manfred envió al gerente general de los Yankees, Brian Cashman, el 14 de septiembre de 2017.

La revelación de la carta, una copia de la cual fue obtenida por The Houston Chronicle y SportsNet New York, se produjo después de que la Segunda Corte de Apelaciones de EE. UU. se negara la semana pasada a volver a escuchar una apelación de los Yankees para mantenerla sellada. La carta se obtuvo durante la fase de descubrimiento de una demanda colectiva de US$5 millones presentada por jugadores de DraftKings contra Major League Baseball, los Astros y Boston Red Sox a raíz de las revelaciones de robo de señas a principios de 2020.

El documento de dos páginas proporcionó pocos detalles y reiteró gran parte de lo que Manfred ya reconoció en una declaración del 15 de septiembre de 2017, en la que sancionó a los Medias Rojas por usar su sala de reproducción para decodificar señales y advirtió que “futuras violaciones de este tipo estará sujeto a sanciones más graves, incluida la posible pérdida de selecciones de draft”.

“Los Yankees lucharon enérgicamente contra la producción de esta carta, no solo por el principio legal involucrado, sino para evitar la equiparación incorrecta de los eventos que ocurrieron antes del establecimiento de las reglas de robo de señales del comisionado con los que ocurrieron después”, dijo el equipo. en un comunicado el martes.

“Lo que debe quedar muy claro es esto: la multa anotada en la carta de las Grandes Ligas de Béisbol se impuso antes de que se emitieran las nuevas regulaciones y estándares de la MLB”.

Los Astros continuaron usando su esquema electrónico de robo de señales y golpeando botes de basura en Minute Maid Park después del decreto de Manfred del 15 de septiembre de 2017. El propietario Jim Crane despidió al gerente A.J. Hinch y al gerente general Jeff Luhnow después de que el sistema se hiciera público en enero de 2020. La liga también multó a la franquicia con US$5 millones y le quitó sus selecciones de primera y segunda ronda en 2020 y 2021.

La carta de Manfred a Cashman ayuda a reforzar dos creencias de larga data: el robo de señales electrónicas es anterior al infame esquema de golpear botes de basura de los Astros y se extendió por todo el deporte antes de que llegara una aplicación más estricta en septiembre de 2017. Múltiples jugadores en todo el béisbol lo han reconocido desde que los Astros fueron castigados y convertidos en parias. Ningún otro esquema de robo de señales conocido públicamente, incluido el que se detalla en la carta de Manfred a Cashman, se acerca a la gravedad del esquema de golpear el bote de basura de Houston.

“Si los Astros fueran el único equipo que lo hizo, entonces sí, devuélvanlo (el campeonato de la Serie Mundial de 2017), retírenlo. Sé con certeza que no lo hicieron”, dijo el as de los Medias Rojas, Chris Sale, a principios de este mes. “ Toda esta gente señalando con el dedo: bueno, échale un vistazo al espejo muy rápido. Asegúrate de que tú y tu equipo no estén haciendo algo".

Sale se unió a los Medias Rojas en 2017, la misma temporada en que los Yankees alegaron que Boston había violado las reglas de robo electrónico de señales de la liga al usar ilegalmente un Apple Watch.

En una carta fechada el 14 de septiembre de 2017, Manfred le escribió a Cashman que en el curso de la investigación de la liga sobre los Medias Rojas, un jugador anónimo de Boston les dijo a los investigadores que los Yankees usaban un esquema similar para descifrar las señales.

Según la carta, un asistente de operaciones de béisbol de los Yankees admitió ante los investigadores de la liga que proporcionó información sobre las señales de los oponentes a los miembros de la sala de repeticiones del equipo durante las temporadas 2015 y 2016.

El nombre del miembro del personal está redactado en la carta. El jugador de Boston, que había jugado para los Yankees al principio de su carrera, tampoco se menciona.

El personal en la sala de repeticiones “transmitió físicamente la información” al dugout de los Yankees, pero la carta no especificó cómo sucedió. El equipo también probó sus tácticas durante los partidos fuera de casa, según la carta. En los estadios de béisbol donde el dugout estaba más lejos de la sala de repeticiones, los Yankees a veces usaban una línea telefónica de dugout para “brindar información oral en tiempo real” sobre las señales del oponente, decía la carta.

“En ese momento, el uso de la sala de reproducción para decodificar las señales no estaba expresamente prohibido por las reglas de la MLB siempre que la información no se comunicara electrónicamente al banquillo”, dijo la MLB en un comunicado el martes. “Debido a que las reglas con respecto al uso de la repetición habían evolucionado, muchos clubes trasladaron su equipo de video a una ubicación muy cercana al campo, lo que le dio al personal la capacidad potencial de transmitir rápidamente las señales al campo. MLB aclaró las reglas sobre el uso de equipos electrónicos el 15 de septiembre de 2017”.