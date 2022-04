Lideres ofensivos y de pitcheo en Grandes Ligas

José Ramírez de los Guardianes de Cleveland, se mantiene como el mejor dominicano en bateo y figura entre los primeros 10 en la Liga Americana, con promedio de .344. También es el líder de empujadas en el nuevo circuito con 21.

Wander Franco, Tampa Bay con 13; Rafael Devers, de Boston con 12 y Vladimir Guerrero Jr., de Toronto con 11; figuran entre los mejores anotadores de la Americana, donde Straw, Cleveland con 15.

A continuación los líderes de Grandes Ligas, según la compilación de la AP, luego de la jornada del 26 de abvril del 2022, que dejó a Azulejos de Toronto liderando la División Este de la Liga Americana con marca de 12-6, medio juego por encima de los Yanquis de Nueva York que están 11-6; en la División Central están al frente los Mellizos de Minnesota con maca de 9-8, dos juegos completos sobre los Guardianes de Cleveland, 7-10; y en el Oeste lideran los Marineros de Seattle, 11-6; los Angelinos de Los Ángeles van segundo con 11-7 a medio juego.

En la Liga Nacional en el Este lideran Los Mets de Nueva York, 14-5, 4.5 juegos por encima de los Marlins de Miami, que están 8-8; Cerveceros de Milwaukee están liderando la Central con 11-7, seguido por los Cardenales de San Luis, 9-7, a un juego y en el Oeste mandan los Gigantes de San Francisco (13-5), medio juego sobre los Dodgers (12-5).

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/27/un-jugador-de-béisbol-con-un-guante-de-béisbol-f2845b3b.jpg José Ramírez es el mejor dominicano enpromedio en la Liga Americana. (AP/AARON DOSTER)

Los líderes en la Liga Americana

BATEO.- Benintendi, Kansas City, .389; France, Seattle, .368; N.Lowe, Texas, .364; Bogaerts, Boston, .362; Choi, Tampa Bay, .357; J.Crawford, Seattle, .356; Arraez, Minnesota, .354; Trout, Los Angeles, .347; J. Ramírez, Cleveland, .344; Kwan, Cleveland, .341.

ANOTADAS.- Straw, Cleveland, 15; Franco, Tampa Bay, 13; Ohtani, Los Angeles, 13; Rizzo, New York, 13; Trout, Los Angeles, 13; Devers, Boston, 12; Frazier, Seattle, 12; Springer, Toronto, 12; France, Seattle, 11; A.García, Texas, 11; Guerrero Jr., Toronto, 11; B.Lowe, Tampa Bay, 11; Suárez, Seattle, 11.

EMPUJADAS.- Ramírez, Cleveland, 21; France, Seattle, 21; Rizzo, New York, 18; Marsh, Los Angeles, 14; Brown, Oakland, 13; Verdugo, Boston, 13; Bregman, Houston, 12; Guerrero Jr., Toronto, 12; Franco, Tampa Bay, 12; Buxton, Minnesota, 11; Mercado, Cleveland, 11; A.García, Texas, 11; S.Murphy, Oakland, 11.

HITS.- Bogaerts, Boston, 25; France, Seattle, 25; N.Lowe, Texas, 24; Franco, Tampa Bay, 23; Ramírez, Cleveland, 22; Benintendi, Kansas City, 21; J.Crawford, Seattle, 21; Guerrero Jr., Toronto, 21; Devers, Boston, 20; Brantley, Houston, 19; Gurriel Jr., Toronto, 19; LeMahieu, New York, 19; Springer, Toronto, 19.

DOBLES.- Bogaerts, Boston, 7; Franco, Tampa Bay, 7; Gurriel, Houston, 7; Martinez, Boston, 7; O.Miller, Cleveland, 7; S.Murphy, Oakland, 7; Arozarena, Tampa Bay, 6; K.Hernández, Boston, 6; Ramírez, Cleveland, 6; Suárez, Seattle, 6.

TRIPLES.- Giménez, Cleveland, 2; J.Lowe, Tampa Bay, 2; Meadows, Detroit, 2; 22 tied at 1.

JONRON.- Rizzo, New York, 8; Buxton, Minnesota, 6; Trout, Los Angeles, 5; S.Perez, Kansas City, 5; Guerrero Jr., Toronto, 5; France, Seattle, 5; Alvarez, Houston, 4; Judge, New York, 4; Ramírez, Cleveland, 4; Springer, Toronto, 4; Franco, Tampa Bay, 4.

B. ROBADAS.- Mateo, Baltimore, 7; J.Rodríguez, Seattle, 6; Mondesi, Kansas City, 5; Robert, Chicago, 5; Straw, Cleveland, 4; Anderson, Chicago, 3; Kelenic, Seattle, 3; Merrifield, Kansas City, 3; Mullins, Baltimore, 3; Neuse, Oakland, 3; Ohtani, Los Angeles, 3; Walls, Tampa Bay, 3.

Renglón de lanzadores

GANADOS.- Cimber, Toronto, 4-0; Gilbert, Seattle, 3-0; Manoah, Toronto, 3-0; Bundy, Minnesota, 3-0; L.Severino, New York, 2-0; Syndergaard, Los Angeles, 2-0; Blackburn, Oakland, 2-0; Burke, Texas, 2-0; R.López, Chicago, 2-0; Snider, Kansas City, 2-0.

EFECTIVIDAD.- Gilbert, Seattle, 0.40; Plesac, Cleveland, 1.53; Ryan, Minnesota, 1.69; Verlander, Houston, 1.90; Manoah, Toronto, 2.00; Syndergaard, Los Angeles, 2.12; Gausman, Toronto, 2.19; Greinke, Kansas City, 2.25; Skubal, Detroit, 2.30; McClanahan, Tampa Bay, 2.46.

PONCHADOS.- Gausman, Toronto, 31; McClanahan, Tampa Bay, 31; Ohtani, Los Angeles, 26; Cortes Jr., New York, 25; Montas, Oakland, 25; Eovaldi, Boston, 24; Bieber, Cleveland, 22; Gilbert, Seattle, 22; Cole, New York, 21; Sandoval, Los Angeles, 20; Verlander, Houston, 20.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/27/ap22113180452426-7daea776.jpg El dominicano Manny Machado de los Padres de San Diego, figura entre los líderes anotadores en Grandes Ligas. (AP/GREGORY BULL)

Los líderes en la Liga Nacional

BATEO.- Hosmer, San Diego, .390; Hayes, Pittsburgh, .364; Wendle, Miami, .362; M.Machado, San Diego, .348; Bell, Washington, .345; Arenado, St. Louis, .344; Grichuk, Colorado, .341; Happ, Chicago, .333; Olson, Atlanta, .333; Freeman, Los Angeles, .328; McNeil, New York, .328.

ANOTADAS.- Betts, Los Angeles, 16; Harper, Philadelphia, 15; Estrada, San Francisco, 14; M.Machado, San Diego, 14; Freeman, Los Angeles, 13; Soto, Washington, 13; Adames, Milwaukee, 12; Wills.Contreras, Chicago, 12; Lindor, New York, 12; Realmuto, Philadelphia, 12; Suzuki, Chicago, 12.

EMPUJADAS.- Cron, Colorado, 17; Alonso, New York, 16; Chisholm Jr., Miami, 15; T.Turner, Los Angeles, 15; S.Marte, New York, 15; Arenado, St. Louis, 14; Suzuki, Chicago, 13; Bell, Washington, 13; Harper, Philadelphia, 13; Profar, San Diego, 12; Flores, San Francisco, 12; Adames, Milwaukee, 12; Lindor, New York, 12.

HITS.- Hosmer, San Diego, 23; M.Machado, San Diego, 23; Freeman, Los Angeles, 22; Olson, Atlanta, 22; Arenado, St. Louis, 21; N.Castellanos, Philadelphia, 21; Bell, Washington, 20; Hayes, Pittsburgh, 20; C.Hernandez, Washington, 20; Lindor, New York, 20; McNeil, New York, 20; Realmuto, Philadelphia, 20.

DOBLES.- Olson, Atlanta, 8; E.Escobar, New York, 7; Harper, Philadelphia, 7; Hayes, Pittsburgh, 6; Hosmer, San Diego, 6; McMahon, Colorado, 6; Riley, Atlanta, 6; 13 tied at 5.

TRIPLES.- Chisholm Jr., Miami, 2; Cronenworth, San Diego, 2; J.Sánchez, Miami, 2; Wong, Milwaukee, 2; 21 tied at 1.

JONRONES.- Pederson, San Francisco, 6; Cron, Colorado, 6; Albies, Atlanta, 6; Arenado, St. Louis, 5; 14 tied at 4.

B. ROBADAS.- Bader, St. Louis, 4; Chisholm Jr., Miami, 4; Duggar, San Francisco, 4; S.Marte, New York, 4; Bellinger, Los Angeles, 3; Betts, Los Angeles, 3; Edman, St. Louis, 3; Estrada, San Francisco, 3; Lindor, New York, 3; M.Machado, San Diego, 3; McCutchen, Milwaukee, 3; T.Turner, Los Angeles, 3; Wendle, Miami, 3.

Renglón de lanzadores

GANADOS.- Musgrove, San Diego, 3-0; Scherzer, New York, 3-0; Megill, New York, 3-0; Rodón, San Francisco, 3-0; Kershaw, Los Angeles, 3-0; Peters, Pittsburgh, 3-0; Bassitt, New York, 3-1; 8 tied at 2-0.

EFECTIVIDAD.- López, Miami, 0.52; Bumgarner, Arizona, 1.00; Wright, Atlanta, 1.06; Kuhl, Colorado, 1.10; Rodón, San Francisco, 1.17; Mikolas, St. Louis, 1.21; Carrasco, New York, 1.47; Gonsolin, Los Angeles, 1.59; M.Kelly, Arizona, 1.69; Burnes, Milwaukee, 1.75.

POCHADOS.- Rodón, San Francisco, 38; Burnes, Milwaukee, 33; Scherzer, New York, 33; Gray, Washington, 28; Bassitt, New York, 26; Wright, Atlanta, 26; Musgrove, San Diego, 25; Aa.Nola, Philadelphia, 25; Manaea, San Diego, 24; Gibson, Philadelphia, 23; Kershaw, Los Angeles, 23; Lauer, Milwaukee, 23; Luzardo, Miami, 23.