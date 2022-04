El dirigente de los Marineros sale en defensa de Julio Rodríguez

Era sólo cuestión de tiempo para que el manager de los Marineros, Scott Servais, diera la cara por el joven Julio Rodríguez.

Servais volvió de la lista de lesionados de COVID-19 el martes. Durante su ausencia e incluso tras su regreso, Rodríguez se ponchó con el bate en la mano múltiples veces ante pitcheos fuera de la zona de strikes. El jueves, Servais expresó su frustración con la forma en que los árbitros vienen cantando bolas y strikes con el dominicano en la caja de bateo.

“Lo que está pasando ahora mismo con Julio Rodríguez no es correcto”, dijo Servais, quien también reveló que los Marineros le han enviado una carta a Major League Baseball al respecto.

El jueves, Servais fue expulsado del partido entre Seattle y Tampa Bay tras un turno de Rodríguez frente al relevista de los Rays, Jalen Beeks. El capataz se molestó en un principio con un medio swing del joven que fue dictaminado strike en la zona, no por el swing. Más adelante, con conteo máximo, un cambio de velocidad fuera de la zona (según Statcast) fue cantado strike.

Ahora, Rodríguez se ha ponchado con el bate en la mano en 17 ocasiones, la mayor cantidad en Grandes Ligas.

La realidad es que mientras se ausentó por COVID, Servais observó los turnos de Rodríguez y ya venía molesto con lo que veía de los árbitros durante los turnos del guardabosque.

“Muy frustrante”, dijo Servais. “Le doy todo el crédito del mundo a Julio. No mucha gente podría manejar las cosas como lo ha hecho él. No ha protestado. No ha cambiado su mentalidad. No está tirándoles a bolas fuera de la zona.

“Pero (lo ocurrido) está mal”.

De su parte, Rodríguez también se confundió con el medio swing que al final fue strike.

“Creía que era bola mala”, dijo el quisqueyano. “Pensaba que era bola con el check-swing. Luego dijeron que era strike (cantado). Dije, ‘Espérate. Ése fue un pitcheo malo’. Como que, fue un pitcheo terrible. Estuvo alto. Claramente fue una bola mala. Honestamente, estaba confundido, pero cuando vi acercarse a Scott, pensé, ‘Bueno, está bravo’. Ni sabía qué decir en ese momento”.

Rodríguez, quien caminó hasta el dugout sin protestar—agradece el apoyo de Servais.

“Me siento bien con eso de que me defienda”, dijo. “Llevan un tiempo haciendo eso y se sintió bien saber que él me defiende”.

Sin embargo, Rodríguez sigue confundido en torno al porqué sigue ponchándose sin dar swing con lanzamientos fuera de la zona.

“Honestamente, no lo sé”, comentó al respecto. “No creo que haya hecho nada malo. Pienso que he jugado de manera respetuosa, hablando con todo el mundo, portándome bien. Entonces, no sé si tienen algo en mi contra o qué”.

El umpire del home el jueves, Shane Livernsparger, es un árbitro de liga menor que fue subido de manera temporal para la serie entre los Marineros y los Rays. Pero para Seattle, es un tema más grande.

“Tiene 21 años. Déjenlo jugar”, manifestó Servais. “No fue correcto (lo del jueves)”.

Y Rodríguez reiteró lo que ha expresado durante la campaña.

“Que pase lo que tenga que pasar”, dijo. “Pero voy a seguir siendo yo mismo y seguiré con mi mentalidad”.