Grandes Ligas aplica a Trevor Bauer una histórica sanción de 324 juegos por violencia doméstica

Grandes Ligas anunció este viernes la penalización más grande impuesta a un pelotero dentro de su política de violencia doméstica. El lanzador Trevor Bauer fue castigado con 324, informó la liga a través de un comunicado.

El comisionado Robert D. Manfred, Jr. hizo el anuncio luego de una extensa indagatoria realizada por el Departamento de Investigaciones.

El castigo al lanzador de los Dodgers por 324 juegos de la temporada de campeonato (que representan dos temporadas completas) sin pago, a partir de hoy, es por violar la Política Conjunta de Violencia Doméstica, Agresión Sexual y Abuso Infantil de Major League Baseball.

De acuerdo con los términos de la Póliza, la Oficina del Comisionado no emitirá más declaraciones en este momento.

El lanzador de 31 años tomó de inmediato su cuenta en la red social Twitter para negar cualquier culpabilidad en el caso que ocasionó esta sanción.

"En los términos más enérgicos posibles, niego haber cometido ninguna violación de la política de violencia doméstica y agresión sexual de la liga. Estoy apelando esta acción y espero prevalecer. Como lo hemos hecho a lo largo de este proceso, mis representantes y yo respetamos la confidencialidad de los procedimientos", escribió Bauer.

El 30 de junio de 2021, el Departamento de Policía de Pasadena confirmó a los medios de comunicación que Bauer estaba bajo investigación por la supuesta agresión a una mujer de San Diego en mayo. A la mujer se le otorgó una orden de restricción temporal por violencia doméstica el 28 de junio, alegando que conoció a Bauer el 21 de abril y que él la había agredido física y sexualmente en dos ocasiones distintas.

El 16 de mayo acudió a la sala de emergencias del Hospital Alvarado, donde, luego de examinar sus heridas, se reunió con varios detectives del Departamento de Policía de San Diego. MLB colocó a Bauer en licencia administrativa el 2 de julio, mientras que los Dodgers retiraron su mercadería de la tienda de su equipo y reemplazaron su noche promocional programada con una "camiseta de campeón mundial" de Clayton Kershaw.

Bauer se sometió a una audiencia civil por la orden de restricción en su contra del 16 al 19 de agosto y no testificó durante la audiencia. El 20 de agosto, se eliminó la orden de restricción temporal contra Bauer luego de que un juez determinara que Bauer no representaba una amenaza para la seguridad inmediata de la mujer.

MLB extendió su licencia por el resto de la temporada mientras ellos y el Departamento de Policía de Pasadena terminaban su investigación sobre Bauer. El 8 de febrero de 2022, el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles anunció que no presentaría cargos penales contra Bauer en relación con estos incidentes por falta de pruebas. En marzo de 2022, Bauer presentó demandas por difamación contra Deadspin, The Athletic y una ex reportera de The Athletic, Molly Knight. Al mes siguiente, presentó una demanda por difamación contra la mujer que lo había acusado de agresión y uno de sus abogados.



Mientras Bauer estaba bajo investigación en 2021, The Washington Post descubrió registros judiciales que mostraban que otra mujer de Ohio había solicitado una orden de protección temporal en junio de 2020. Los informes policiales indicaron que la mujer había acusado a Bauer de agresión física en 2017 y que había solicitó una orden de protección luego de recibir amenazas de muerte por parte del lanzador. Bauer negó estas acusaciones adicionales y alegó además que la mujer de Ohio lo había acosado y agredido físicamente.