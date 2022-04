Sanó, Santana y Marte entre los dominicanos de más lento inicio ofensivo

La temporada regular de las Grandes Ligas inició el pasado 7 de abril y como siempre los bates dominicanos se destacan entre los mejores del negocio.

José Ramírez, Manny Machado y Vladimir Guerrero Jr. están entre los mejores bateadores en las Grandes Ligas hasta el momento, pero en el otro lado de la moneda tenemos un grupo de jugadores que han tenido un inicio muy lento y se espera que empiecen a producir a la mayor brevedad.

Entre los que peor han iniciado en términos ofensivos podemos destacar a Miguel Sanó, Carlos Santana y Ketel Marte.

En el caso de Sanó, ha participado en 16 partidos de los Mellizos de Minnesota y su promedio de bateo está en .096 con 19 ponches recibidos, solo ha podido conectar cinco imparables incluyendo un cuadrangular y ha empujado tres carreras.

En el béisbol hay un refrán que reza, “Alineación ganadora no se cambia” y esta máxima podría aplicar en Sanó, para no llevarlo a la banca, ya que los Mellizos han ganado siete juegos de manera consecutiva, algo que no lograban desde el mes de junio de la temporada 2011.

Santana no está poniendo la pelota en juego

Santana tiene trece años de experiencia en las mayores, y una de las particularidades que tiene su juego es la capacidad que tiene para llegar a las bases.

Al momento su promedio de bateo está en .104 y el de llegar a las bases en .306, lo que indica que no ha estado conectando la pelota en terreno de nadie, pero si, que efectivamente está logrando llegar a la primera base, ya que solo se ha ponchado en siete ocasiones.

El bateador designado de los Reales de Kansas City, históricamente ha tenido la capacidad de ponerse en las bases, pero ese .104 es algo que debe mejorar a la mayor brevedad para que pueda preservar su titularidad en la alineación del conjunto.

Marte está quedando a deber

Ketel Marte, intermedista de los Arizona Diamondbacks, tiene su promedio de bateo en .143 y su despertar ofensivo es esperado en todo el estado de Arizona.

El jugador firmó una extensión de contrato bien lucrativa (US$76 millones) antes del inicio de la temporada, que lo mantendrá en el uniforme de Arizona hasta el 2027 con una opción para el 2028.

Ketel es considerado entre los mejores de su posición en el negocio y sus aportes ofensivos llegarán, más temprano que tarde.

Otros con inicios lentos

Adalberto Mondesí (.140), Franmil Reyes (.152), Nelson Cruz (.167), Jorge Polanco (.180) y Julio Rodríguez (.188) son otros jugadores dominicanos que han tenido inicios lentos en esta temporada.

En el caso de Mondesí tendrá que esperar más que los demás para intentar llevar sus estadísticas a números decentes, ya que sufrió una lesión de rotura del tendón anterior cruzado (ACL) en su rodilla izquierda y estará fuera de acción por tiempo indefinido.

Reyes, Cruz, Polanco y Rodríguez están llamados también a mejorar sus estadísticas prontamente, para ayudar a sus equipos a lograr las metas que tienen para esta temporada.