Junior Noboa: “La agencia libre no será trauma; peloteros son muy bien tratados”

Junior Noboa forma junto a Winston Llenas y Rafael Landestoy un selecto grupo que en Lidom ha sacado notas altas en roles tan distintos e igual de exigentes como el de jugador, dirigente y ejecutivo.

Noboa, hoy comisionado Nacional de Béisbol, mientras estuvo dentro de las líneas pedía la llegada de la agencia libre al circuito y ahora que ya es un hecho a partir de 2023 no vislumbra grandes sobresaltos como los que advierten desde Águilas y Licey.

“Yo creo que esto puede cambiar la liga, pero también creo que con el trato que le están dando los equipos a los jugadores no creo que vaya a ser un cambio tan radical”, dijo Noboa. “Los equipos le están dando un muy buen trato a sus jugadores claves y los jugadores se sienten bien con los equipos. Creo que como van las cosas ahora mismo yo no creo que el cambio vaya a ser tan sustancial”.

Tras la conclusión de la próxima campaña los jugadores que hayan aparecido durante 65 semanas en rosters podrán negociar contratos con cualquier otro equipo, un hecho sin precedentes en los 71 años que tiene la liga.

A la pregunta de cuán saludable puede ser la agencia libre para la Lidom, Noboa respondió:

“Sí, sí, sí, al igual como lo fue el draft es saludable. Hace mucho que yo era participe de eso, desde que era jugador porque vivimos momentos difíciles, no en mi caso, porque tuve una gran carrera con el Escogido y me he sentido muy agradecido del trato que se me dio, pero también vi a otros jugadores que el trato no fue lo más amable posible y tampoco se le dio la oportunidad de pudieran jugar, no lo dejaban hacer ni una cosa ni la otra”.

No obstante, Noboa pide cautela y cree que el nuevo esquema también requiere de conocer si habrá tope salarial para evitar movimientos que desestabilicen la liga.

“Es un buen punto que hay que explicarlo, hay que estudiarlo para que también haya cierto balance. El buen trato que los equipos le den a sus jugadores va a influir mucho. Yo creo que hay jugadores que si se sienten cómodos donde están, si se le ha dado un buen trato la diferencia del dinero no creo que lo vaya a hacer cambiar mucho de posición, a menos que la diferencia económica sea demasiado grande”, dijo Noboa.

Lidom y la Federación Nacional de Peloteros Profesionales (Fenapepro) comenzaron a reunirse el mes pasado para ultimar detalles acerca de la implementación de la agencia libre.

Tanto el presidente del Licey, Ricardo Ravelo, como el de las Águilas, Quilvio Hernández, dijeron a DL que la adopción del nuevo esquema requiere de pragmatismo y mucho diálogo entre jugadores y equipos para que un nuevo derecho no termine afectando a ambos actores. l

